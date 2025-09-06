ويليان يعود إلى البرازيل عبر بوابة جريميو بعد مسيرة أوروبية حافلة

أعلن نادي جريميو البرازيلي رسميًا، اليوم السبت، تعاقده مع النجم المخضرم ويليان دا سيلفا لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر، ليبدأ لاعب تشيلسي وآرسنال السابق فصلًا جديدًا من مسيرته الكروية التي امتدت لأكثر من عقدين.

بداية المشوار في كورينثيانز والانطلاقة الأوروبية

ويليان، البالغ من العمر 37 عامًا، بدأ مسيرته الكروية في نادي كورينثيانز البرازيلي، قبل أن يلفت الأنظار بانتقاله إلى شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث تألق بشكل لافت، ما فتح أمامه أبواب أوروبا على مصراعيها.

خاض أيضًا تجربة قصيرة في الدوري الروسي مع نادي أنجي، قبل أن تأتي محطة الانتقال الأبرز في مشواره.

سنوات المجد مع تشيلسي

في عام 2013، انضم ويليان إلى تشيلسي، ليقضي سبع سنوات ذهبية بقميص "البلوز". خلال هذه الفترة، تُوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كما رفع لقب الدوري الأوروبي، وحصد كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ليصبح أحد أبرز لاعبي الوسط الهجوميين في جيله داخل الملاعب الإنجليزية.

انتقاله إلى آرسنال ثم العودة للبرازيل

بعد تجربة ناجحة مع تشيلسي، فاجأ ويليان الجماهير بانتقاله إلى الغريم آرسنال عام 2020، لكنه لم يظهر بنفس التألق.

سرعان ما عاد إلى بلاده في 2021 عبر بوابة ناديه الأم كورينثيانز، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة فولهام، حيث قدّم أداءً مقنعًا رغم تقدمه في العمر.

إنجازات دولية مع السيليساو

على الصعيد الدولي، كان ويليان حاضرًا بشكل مستمر في قائمة المنتخب البرازيلي خلال ذروة مسيرته، إذ شارك في نهائيات كأس العالم عامي 2014 و2018، كما ساهم في تتويج "السيليساو" بلقب كوبا أمريكا 2019 على أرض البرازيل.

ومع منتخبات الفئات السنية، أحرز لقب بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا عام 2007.

عودة جديدة بتحدٍ مختلف

تعاقد جريميو مع ويليان يُعيد اللاعب المخضرم إلى الملاعب البرازيلية مرة أخرى، حيث يتطلع إلى تقديم خبرته الكبيرة للفريق في موسم يسعى خلاله النادي لتعزيز مكانته محليًا وقاريًا.

ورغم بلوغه 37 عامًا، يظل ويليان من الأسماء الكبيرة التي تراهن عليها الجماهير بفضل خبرته الواسعة ومهاراته الفنية.