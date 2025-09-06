قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ويليان يعود إلى البرازيل عبر بوابة جريميو بعد مسيرة أوروبية حافلة

ويليان
ويليان
إسلام مقلد

أعلن نادي جريميو البرازيلي رسميًا، اليوم السبت، تعاقده مع النجم المخضرم ويليان دا سيلفا لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر، ليبدأ لاعب تشيلسي وآرسنال السابق فصلًا جديدًا من مسيرته الكروية التي امتدت لأكثر من عقدين.

بداية المشوار في كورينثيانز والانطلاقة الأوروبية

ويليان، البالغ من العمر 37 عامًا، بدأ مسيرته الكروية في نادي كورينثيانز البرازيلي، قبل أن يلفت الأنظار بانتقاله إلى شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث تألق بشكل لافت، ما فتح أمامه أبواب أوروبا على مصراعيها. 

خاض أيضًا تجربة قصيرة في الدوري الروسي مع نادي أنجي، قبل أن تأتي محطة الانتقال الأبرز في مشواره.

سنوات المجد مع تشيلسي

في عام 2013، انضم ويليان إلى تشيلسي، ليقضي سبع سنوات ذهبية بقميص "البلوز". خلال هذه الفترة، تُوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كما رفع لقب الدوري الأوروبي، وحصد كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ليصبح أحد أبرز لاعبي الوسط الهجوميين في جيله داخل الملاعب الإنجليزية.

انتقاله إلى آرسنال ثم العودة للبرازيل

بعد تجربة ناجحة مع تشيلسي، فاجأ ويليان الجماهير بانتقاله إلى الغريم آرسنال عام 2020، لكنه لم يظهر بنفس التألق.

سرعان ما عاد إلى بلاده في 2021 عبر بوابة ناديه الأم كورينثيانز، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة فولهام، حيث قدّم أداءً مقنعًا رغم تقدمه في العمر.

إنجازات دولية مع السيليساو

على الصعيد الدولي، كان ويليان حاضرًا بشكل مستمر في قائمة المنتخب البرازيلي خلال ذروة مسيرته، إذ شارك في نهائيات كأس العالم عامي 2014 و2018، كما ساهم في تتويج "السيليساو" بلقب كوبا أمريكا 2019 على أرض البرازيل.

ومع منتخبات الفئات السنية، أحرز لقب بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا عام 2007.

عودة جديدة بتحدٍ مختلف

تعاقد جريميو مع ويليان يُعيد اللاعب المخضرم إلى الملاعب البرازيلية مرة أخرى، حيث يتطلع إلى تقديم خبرته الكبيرة للفريق في موسم يسعى خلاله النادي لتعزيز مكانته محليًا وقاريًا. 

ورغم بلوغه 37 عامًا، يظل ويليان من الأسماء الكبيرة التي تراهن عليها الجماهير بفضل خبرته الواسعة ومهاراته الفنية.

نادي جريميو البرازيلي نادي جريميو ويليان تشيلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

ترشيحاتنا

صلاة الخسوف

الأوقاف تقيمها غدا.. تعرف على كيفية صلاة الخسوف

خسوف القمر

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى.. غدًا الأحد

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد