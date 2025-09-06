قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خاص.. تفاصيل مدوية بشأن مدرب الأهلي الجديد

سيرجيو كونسيساو
سيرجيو كونسيساو
القسم الرياضي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن دخول إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات مع عدة مدربين أجانب، لتولي تدريب الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “الأهلي تواصل مع أكثر من مدير فني أجنبي خلال الفترة الماضية لتولي تدريب الفريق الأول”.

وأضاف: “البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق لبورتو وإي سي ميلان، والألماني روجر شميدت، مدرب بنفيكا السابق، جاءوا على رأس الترشيحات”.

مدرب الأهلي الجديد

وتابع: “الأهلي تواصل مع الثنائي لمعرفة طلباتهم المادية إذ طلب شميدت راتب سنوي يُقارب من 8 ملايين يورو”.

وواصل: “سيرجيو كونسيساو يرفض التدريب في إفريقيا في الوقت الحالي، كونه ينتظر عرضًا لتدريب أحد الأندية الأوروبية”.

واختتم: “القائمة المختصرة وصلت إلى 5 مدربين من عدة مدارس مختلفة على رأسها البرتغالية والألمانية، وسيتم حسم اسم المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة”.

الأهلي محمود الخطيب مدرب الأهلي الجديد كونسيساو شميدت

