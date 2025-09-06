المشدد 15 سنة لسيدة وزوجها بتهمة ضرب طفل حتى الموت بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد 15 سنة لربة منزل، وزوجها، لاتهامهم بضرب الطفل "نجل المتهمة الأولى من زوجها الأول"، باستخدام أدوات "خرطوم بلاستيكي، وعصا، وقداحى"، بأماكن متفرقة بجسده، بسبب تغوطه على نفسه في بنطاله، وتسببا في وفاته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4555 لسنة 2025 قسم أول شيرا الخيمة، والمقيدة برقم 1444 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "دينا ج م"، محبوسة، 27 سنة، ربة منزل، وزوجها "يحيي ن ز"، محبوس، 32 سنة، سائق، ومقيمان شارع ليبيا منشية عبد المنعم رياض قسم أول شبرا الخيمة، لأنهما في غضون عام 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ضربا المجني عليه الطفل "عبد الحميد هشام حسن عبد الحميد"، نجل المتهمة الأولى، عمداً، ولم يقصداً من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت.

وتابع امر الإحالة، أن المتهمين تعديا على الطفل المجني عليه بالضرب بأدوات مما يستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "خرطوم بلاستيكي - عصا – قداحة"، بأماكن متفرقة بجسده، فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "خرطوم بلاستيكي - عصا - قداحة"، دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة المقدم يوسف الشامي، ورئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، الذي أكد أنه أبلغ بوصول المجني عليه للمستشفى جثة هامدة، إثر إصابات متعددة بجسده، فانتقل لفحص البلاغ، وبإجراء تحرياته السرية دلته إلى أن المتهمين دائمي التعدي عليه بالضرب والتعذيبات البدنية، باستخدام أدوات ومياه ساخنة، وملعقة حديدية يقومون بتسخينها للتعدي بها عليه تعد وحشي تجاوز حد التأديب، محدثين ما به من إصابات بدنية، وتمكن من ضبط المتهمين، وبيوم الواقعة تغوط الطفل على نفسه فقامت المتهمة بالتعدي عليه بصورة وحشية، بأن أمسكت بقطعة بلاستيكية وأخذت تضربه بشدة على كافة أنحاء جسده الضعيف، عالمة بشدة تلك الضربات، ووقوعها على جسد ضعيف البنية، وأثرها المباشر في إحداث الوفاة.