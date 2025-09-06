قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

السياحيين تطلق مبادرة أنت مصر مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير

نقابة السياحيين
نقابة السياحيين
محمد الاسكندرانى

قال فارس حسني ،امين عام نقابة السياحيين مصر ،في إطار استعدادات الدولة رغم التحديات والتغييرات الجيوسياسية بالمنطقة ولكن مصر تستعد لافتتاح اكبر متحف في العالم المتحف المصري الكبير .

ومن خلال هذا الشأن العالمي اجتمع حمدي عز النقيب العام للسياحيين مصر في اجتماعه الشهري بمجلس إدارته بتوجيه الاستعدادات اللازمة واللجان النوعية والفرعية وممثلين النقابة المهنية للسياحيين مصر بالدول العربية والإفريقية والأجنبية أيضا عبر المنصات الرقمية والفيديو كنفرانس بالتواصل مع الجالية المصرية بالخارج لترويج وتنشيط السياحة في من خلال إطلاق مبادرة " انت مصر".

مبادرة انت مصر 

 

ومن ناحية أخرى تواصل الممثل المصري في دولة ليتوانيا بالتنسيق مع الجالية المصرية بالدول الأوروبية من خلال برامج متعددة سياحيه لإظهار جمال المتحف المصري الكبير ووجه عز النقيب العام للسياحيين بممثلي النقابة المهنية للسياحيين لدعم قطاع السياحة في مصر وخلف القيادة السياسية والتنفيذية بقيادة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.


وأشار أمين السياحيين مصر فارس حسني خلال الاجتماع التنظيمي الشهري بأن النقابة تعمل لإظهار المعالم السياحية والأثرية لجعل مصر علي الخريطة السياحية والعالمية والتنافس العالمي للسياحة والآثار في مصر

وقال عماد حمدي الشماع عضو مجلس إدارة نقابة السياحيين مصر بأن هناك خطط وبرامج ترويجية عالمية لإظهار جمال مصر من خلال 43 متحف أثري وسياحي 2160 موقع أثري و30 محمية طبيعية وأيضا انتظار اختيار شعار اليوم العالمي للسياحة تزامناً لهذا الشهر والحث علي الارتقاء بمستوى الخدمات واستقبال السائحين الأجانب لمصر.

نقابة السياحيين نقابة السياحيين مصر المتحف المصري الكبير انت مصر مصر

المزيد

