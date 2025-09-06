هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية تصدر مسودة لوائح لخفض رسوم مبيعات صناديق الطرح العام

أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، مسودة لوائح من شأنها خفض معدلات رسوم المبيعات لصناديق الطرح العام، بهدف خفض التكاليف على المستثمرين وتشجيع الاستثمار طويل الأجل.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن مسودة اللوائح الجديدة المطروحة لاستطلاع الرأي العام، تركز بشكل رئيسي على خفض الرسوم، مثل رسوم الاشتراك ورسوم خدمات المبيعات، وتمثل هذه الخطوة المرحلة الثالثة من عملية إصلاح معدلات الرسوم التي أطلقتها هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في يوليو 2023.



وأشارت تقديرات الخبراء، إلى أن تطبيق هذه القواعد سيوفر للمستثمرين ما يقرب من 30 مليار يوان (نحو 4.2 مليار دولار أمريكي) سنويا، ليرتفع إجمالي الوفورات الناتجة عن المراحل الثلاث للإصلاح إلى أكثر من 50 مليار يوان.



من ناحية أخرى، قالت مجموعة ناننينغ للسكك الحديدية الصينية، إن الممر التجاري الدولي البري - البحري الجديد، وهو شبكة لوجستية رئيسية تربط المناطق الغربية في الصين بالأسواق العالمية، نقل أكثر من مليون حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما من البضائع خلال العام الجاري وذلك حتى يوم الخميس الماضي، مسجلا رقما قياسيا.



وأضافت المجموعة أنه وبحلول يوم الخميس الماضي، بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الممر خلال العام الجاري 1001455 حاوية معيارية، بزيادة نسبتها 72.5% مقارنة بالعام الماضي، ما يسجل المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الشحن السنوي حاجز المليون حاوية منذ بدء تشغيل الممر المذكور في عام 2017.



ويعد الممر التجاري الدولي البري- البحري الجديد، مشروعا هاما ضمن مبادرة "الحزام والطريق" حيث واصل لعب دور محوري في تعزيز التنمية الاجتماعية- الاقتصادية للمناطق الغربية في الصين، كما أسهم في تسهيل الانفتاح عالي المستوى لهذه المناطق على العالم.

