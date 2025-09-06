قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الشباب والرياضة: المصارعة من الألعاب الأوليمبية التي تمتلك مصر فيها تاريخاً طويلاً من الإنجازات والبطولات

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
أ ش أ

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع كامل دعمها للاتحادات الرياضية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالرياضة المصرية في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أن المصارعة تعد من الألعاب الأوليمبية التي تمتلك مصر فيها تاريخاً طويلاً من الإنجازات والبطولات. 
جاء ذلك خلال حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم /السبت/، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقامه الاتحاد المصري للمصارعة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، للإعلان عن التعاقد مع المديرين الفنيين الأجانب للمنتخبات الوطنية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من القيادات الرياضية والمديرين الفنيين واللاعبين.
وخلال المؤتمر، أعلن الاتحاد المصري للمصارعة عن التعاقد مع السيد عزات مديراً فنياً للمصارعة الرومانية، والسيد روسلان مديراً فنياً للمصارعة الحرة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير البنية الفنية للمنتخبات الوطنية والارتقاء بمستوى اللاعبين استعداداً للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.
وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة "إن التعاقد مع خبرات فنية متميزة على الصعيدين المحلي والدولي يعكس حرص الاتحاد على إعداد منتخبات قوية قادرة على المنافسة، ونسعى معاً لتحقيق أفضل النتائج في البطولات القادمة وصولاً إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهو ما يتطلب تكامل الجهود بين الوزارة والاتحاد والأجهزة الفنية واللاعبين."
وأوضح الوزير أن الوزارة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم سواء من خلال توفير المعسكرات التدريبية، أو تهيئة البنية التحتية الرياضية، أو دعم برامج الإعداد الفني والبدني والنفسي للاعبين، بما يسهم في رفع كفاءتهم وصقل مواهبهم.
وأكد العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الاتحاد الطموحة للارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية استعدادًا للبطولات القارية والدولية وإعداد جيل قادر على حصد الميداليات الأولمبية في دورة لوس أنجلوس 2028.
وأشار إلى أن العمل والاستعداد لأولمبياد 2028 يبدأ من الآن، بداية من خلق أفضل العناصر التي تمتلك العناصر الأولى للاحتراف ومن ثم العمل على صقل مواهبهم وقدراتهم الفنية من خلال خطط علمية مدروسة تحت قيادة مدربين لهم خبرة كبيرة في لعبة المصارعة.
واختتم حديثه، بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكبير للرياضة والرياضيين لا سيما اتحاد المصارعة حيث لا يدخر جهدًا في سبيل العمل على تطوير اللعبة، مؤكدًا أنه منذ تولى مسئولية الاتحاد أواخر العام الماضي يلقى كل الدعم من الدكتور أشرف صبحي وكان آخرها الموافقة على التعاقد مع مديرين فنيين أجانب للمنتخبات الوطنية.
 

أشرف صبحي الألعاب الأوليمبية الاتحاد المصري للمصارعة

