لونا ويدلر تفوز بجائزة أفضل ممثلة شابة بمهرجان فينيسيا عن دورها في “Silent Friend”

فازت النجمة السويسرية لونا ويدلر بجائزة أفضل أداء لممثلة ناشئة، عن دورها المتميز في فيلم “Silent Friend” (الصديقة الصامتة) للمخرجة إلديكو إنيدي في ختام مهرجان فينيسيا.

الفيلم، الذي طرح عرضه العالمي الأول ضمن المنافسة الرسمية للمهرجان في 5 سبتمبر، حصد جائزة FIPRESCI من نقاد السينما بالإضافة إلى جائزة لونا ويدلر .

وقد أشاد النقاد بأداء لونا ويدلر اللافت، معتبرين أنه شكل قلب الفيلم العاطفي والروحي، وجسد شخصيتها “غريتي” بانسيابية وصدق مذهلين.



الفيلم نفسه حصد تصفيقاً حاراً دام طويلًا على خشبة المسرح عقب عرضه في مهرجان فينيسيا.



حصدت المخرجة المغربية مريم التوزاني جائزة الجمهور – Armani beauty ضمن قسم Venice Spotlight في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلمها الجديد Calle Málaga أو شارع مالقة.

الفيلم الذي أثار إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، استطاع أن يترك بصمة قوية في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية العالمية، ليؤكد مجددًا مكانة توزاني كواحدة من أبرز الأصوات السينمائية العربية على الساحة الدولية.

عُرض الفيلم المغربي-الإسباني Calle Málaga للمخرجة المغربية مريم التوزاني ضمن قسم Venice Spotlight، وقد حظي بعرضه العالمي الأول هناك.

مريم توزاني كتبت الفيلم بالتعاون مع نبيل عيوش وتمثّل بطولته أسطورة التمثيل الإسبانية كارمن ماورا بدور ماريا أنخليس، وهي امرأة إسبانية عمرها 79 عامًا تعيش وحيدة في طنجة وتناضل للحفاظ على منزلها بعد أن جاءت ابنتها كلارا من مدريد بنيّة بيعه.

افتتحت الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا بفيلم La Grazia للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة، فيما تختتم الفعاليات بعرض فيلم Dog 51 (المعروف أيضًا باسم Chien 51) للمخرج الفرنسي سيدريك جيمينيز.



من أبرز محطات الدورة تكريم المخرِج الألماني الكبير فيرنر هيرتزوج والممثلة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك بجائزة الأسد الذهبي الفخرية عن مجمل أعمالهما، وقد اعتُبر هذا التكريم احتفاءً بمسيرة فنية مؤثرة أثرت السينما العالمية لعقود.



فيما شهدت المسابقة الرسمية تنافسًا محتدمًا بين عدد من الأفلام القادمة من مختلف القارات، حيث تطرقت موضوعاتها لقضايا إنسانية واجتماعية عميقة.