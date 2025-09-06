قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
المخرجة المغربية مريم التوزاني تفوز بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي

نجلاء سليمان

حصدت المخرجة المغربية مريم التوزاني جائزة الجمهور – Armani beauty ضمن قسم Venice Spotlight في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلمها الجديد Calle Málaga أو شارع مالقة.

الفيلم الذي أثار إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، استطاع أن يترك بصمة قوية في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية العالمية، ليؤكد مجددًا مكانة توزاني كواحدة من أبرز الأصوات السينمائية العربية على الساحة الدولية.

عُرض الفيلم المغربي-الإسباني Calle Málaga للمخرجة المغربية مريم التوزاني ضمن قسم Venice Spotlight، وقد حظي بعرضه العالمي الأول هناك.

مريم توزاني كتبت الفيلم بالتعاون مع نبيل عيوش  وتمثّل بطولته أسطورة التمثيل الإسبانية كارمن ماورا بدور ماريا أنخليس، وهي امرأة إسبانية عمرها 79 عامًا تعيش وحيدة في طنجة وتناضل للحفاظ على منزلها بعد أن جاءت ابنتها كلارا من مدريد بنيّة بيعه.

افتتحت الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا بفيلم La Grazia للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة، فيما تختتم الفعاليات بعرض فيلم Dog 51 (المعروف أيضًا باسم Chien 51) للمخرج الفرنسي سيدريك جيمينيز.


من أبرز محطات الدورة تكريم المخرِج الألماني الكبير فيرنر هيرتزوج والممثلة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك بجائزة الأسد الذهبي الفخرية عن مجمل أعمالهما، وقد اعتُبر هذا التكريم احتفاءً بمسيرة فنية مؤثرة أثرت السينما العالمية لعقود.


فيما شهدت المسابقة الرسمية تنافسًا محتدمًا بين عدد من الأفلام القادمة من مختلف القارات، حيث تطرقت موضوعاتها لقضايا إنسانية واجتماعية عميقة.


وينتظر أن تُعلن الليلة أسماء الفائزين بجوائز المهرجان، وعلى رأسها جائزة الأسد الذهبي التي تفتح الطريق أمام أصحابها نحو سباق الأوسكار.

كالعادة، استقطبت السجادة الحمراء في فينيسيا نخبة من نجوم السينما العالمية، من مخرجين وممثلين ومنتجين، ما جعل من المهرجان منصة بارزة لتبادل الثقافات السينمائية، وعرض الاتجاهات الجديدة في صناعة الأفلام.


ومن أبرز النجوم الذين مروا على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا حضرت جوليا روبرتس، جورج كلوني، إيما ستون، دواين جونسون، كيت بلانشيت وغيرهم.

مريم التوزاني مهرجان فينيسيا ختام مهرجان فينيسيا

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

صدى وزير الأوقاف الأسبق بالسودان بجوار الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف الأسبق بالسودان يشيد بمصر ويهنئ نقابة الصحفيين في ذكرى المولد النبوي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الصحفيين بالمولد النبوي ويشيد بمبادرة «صحح مفاهيمك»

الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: ميلاد النبي ﷺ ميلاد للوجود كله ومكارم الأخلاق

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

