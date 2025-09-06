مخرجة هندية تتضامن مع فلسطين بعد فوزها بجائزة في ختام مهرجان فينيسيا

فازت المخرجة الهندية أنوبارنا روي بجائزة أفضل مخرج في فئة آفاق خلال الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن فيلمها الروائي الطويل الأول Songs of Forgotten Trees، الذي يتناول حكايات امرأتين من المهاجرات في مدينة مومباي.

وأثناء إلقاء كلمة قبول الجائزة، فاجأت روي الحضور بموقف سياسي صريح، إذ قالت:

“كل طفل يستحق السلام والحرية والتحرر، وفلسطين ليست استثناءً… أقف إلى جانب فلسطين. قد أزعج بلدي، لكن لم يعد يهمني ذلك بعد الآن".

تصريحاتها أثارت تفاعلًا واسعًا داخل قاعة الحفل، خاصة أنها جاءت في وقت يشهد فيه العالم تضامنًا متزايدًا مع الشعب الفلسطيني، كما شهدت فعاليات المهرجان عروضًا وأفلامًا مرتبطة بالقضية الفلسطينية إلى جانب احتجاجات ووقفات تضامنية.

افتتحت الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا بفيلم La Grazia للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة، فيما تختتم الفعاليات بعرض فيلم Dog 51 (المعروف أيضًا باسم Chien 51) للمخرج الفرنسي سيدريك جيمينيز.



من أبرز محطات الدورة تكريم المخرِج الألماني الكبير فيرنر هيرتزوج والممثلة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك بجائزة الأسد الذهبي الفخرية عن مجمل أعمالهما، وقد اعتُبر هذا التكريم احتفاءً بمسيرة فنية مؤثرة أثرت السينما العالمية لعقود.



فيما شهدت المسابقة الرسمية تنافسًا محتدمًا بين عدد من الأفلام القادمة من مختلف القارات، حيث تطرقت موضوعاتها لقضايا إنسانية واجتماعية عميقة.



وينتظر أن تُعلن الليلة أسماء الفائزين بجوائز المهرجان، وعلى رأسها جائزة الأسد الذهبي التي تفتح الطريق أمام أصحابها نحو سباق الأوسكار.

كالعادة، استقطبت السجادة الحمراء في فينيسيا نخبة من نجوم السينما العالمية، من مخرجين وممثلين ومنتجين، ما جعل من المهرجان منصة بارزة لتبادل الثقافات السينمائية، وعرض الاتجاهات الجديدة في صناعة الأفلام.



ومن أبرز النجوم الذين مروا على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا حضرت جوليا روبرتس، جورج كلوني، إيما ستون، دواين جونسون، كيت بلانشيت وغيرهم.