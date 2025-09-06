قصة وفاة صديق النجم التركي كيفانش تاتليتوج في حادث مأساوي غامض

أثار خبر العثور على جثمان رجل الأعمال التركي خاليت يوكاي، الصديق المقرب للنجم كيفانش تاتليتوج، حالة من الحزن الكبير في الوسط الفني التركي.

فقد عُثر على جثمان صديق كيفانش تاتليتوج بعد نحو شهر من اختفائه، إثر رحلة بحرية انطلقت من يالوفا باتجاه بوزجادا يوم 4 أغسطس، قبل أن ينقطع التواصل معه بشكل مفاجئ.

وكشفت فرق البحث والإنقاذ أن الجثمان وُجد على عمق 68 مترًا تحت سطح البحر بالقرب من جزيرة مرمرة، بينما جرى العثور سابقًا على قاربه متحطمًا.



التحقيقات الأولية أكدت وجود اصطدام بين قاربه وسفينة شحن تُدعى “أريل 7”، حيث طابقت آثار الطلاء على الحطام لون طلاء السفينة، ما رجّح وقوع الحادث نتيجة الإهمال.

من جانبها، أوقفت السلطات التركية قبطان السفينة جمال توكاتلي أوغلو بتهمة “التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال”، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات. كما أُرسل الصندوق الأسود الخاص بالقارب إلى الخارج لتحليل البيانات التقنية بشكل أكثر دقة.

أما كيفانش تاتليتوج، فقد عبّر عن صدمته العميقة، مؤكدًا أنه كان آخر من تحدث مع صديقه عبر مكالمة قصيرة عبر تطبيق واتساب قبل لحظات من وقوع الحادث.



الرحيل المفاجئ لخاليت يوكاي شكّل صدمة لعائلته وأصدقائه، فيما لا تزال التحقيقات القضائية والفنية جارية لكشف ملابسات الحادث بدقة، وسط ترقب للرأي العام التركي.