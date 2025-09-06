قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
قصة وفاة صديق النجم التركي كيفانش تاتليتوج في حادث مأساوي غامض

كيفانش تاتليتوج
كيفانش تاتليتوج
أثار خبر العثور على جثمان رجل الأعمال التركي خاليت يوكاي، الصديق المقرب للنجم كيفانش تاتليتوج، حالة من الحزن الكبير في الوسط الفني التركي.

فقد عُثر على جثمان صديق كيفانش تاتليتوج بعد نحو شهر من اختفائه، إثر رحلة بحرية انطلقت من يالوفا باتجاه بوزجادا يوم 4 أغسطس، قبل أن ينقطع التواصل معه بشكل مفاجئ.

وكشفت فرق البحث والإنقاذ أن الجثمان وُجد على عمق 68 مترًا تحت سطح البحر بالقرب من جزيرة مرمرة، بينما جرى العثور سابقًا على قاربه متحطمًا.


التحقيقات الأولية أكدت وجود اصطدام بين قاربه وسفينة شحن تُدعى “أريل 7”، حيث طابقت آثار الطلاء على الحطام لون طلاء السفينة، ما رجّح وقوع الحادث نتيجة الإهمال.

من جانبها، أوقفت السلطات التركية قبطان السفينة جمال توكاتلي أوغلو بتهمة “التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال”، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات. كما أُرسل الصندوق الأسود الخاص بالقارب إلى الخارج لتحليل البيانات التقنية بشكل أكثر دقة.

أما كيفانش تاتليتوج، فقد عبّر عن صدمته العميقة، مؤكدًا أنه كان آخر من تحدث مع صديقه عبر مكالمة قصيرة عبر تطبيق واتساب قبل لحظات من وقوع الحادث.


الرحيل المفاجئ لخاليت يوكاي شكّل صدمة لعائلته وأصدقائه، فيما لا تزال التحقيقات القضائية والفنية جارية لكشف ملابسات الحادث بدقة، وسط ترقب للرأي العام التركي.

كيفانش تاتليتوج نجوم تركيا مهند التركي

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

