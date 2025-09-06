خالد البلشي: المولد النبوي مناسبة نستلهم منها قيم التضحية دفاعاً عن الحقيقة

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي أن ذكرى ميلاد خير الأنام سيدنا محمد (ﷺ) تحمل في طياتها أعظم الدروس والعبر، منوها إلى أن هذه المناسبة العطرة تذكرنا في الوقت نفسه بالبطولة والفداء في فلسطين الحبيبة، حيث يتكامل معنى الرسالة الخالدة التي حملها النبي (ﷺ) مع تضحيات الزملاء الصحفيين الذين يفتدون أوطانهم ويواجهون المخاطر دفاعًا عن الحقيقة.

توزيع تأشيرات العمرة

وقال البلشي - خلال الصالون الثقافي الذي نظمته النقابة بهذه المناسبة، اليوم السبت "إن الاحتفالية التي تنظمها النقابة لا تقتصر على استذكار الدروس النبوية العطرة فحسب، بل تتوج أيضا بتوزيع تأشيرات العمرة على الزملاء الصحفيين".



وأوضح البلشي أن مبادرة "صحّح مفاهيمك"، التي أطلقتها وزارة الأوقاف كجهد توعوي منهجي وشامل، تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة والسلوكيات السلبية، مشيرا إلى أنها "رسالة وعي متكاملة" تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ وعي ديني رشيد، وذلك بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.

