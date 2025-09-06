الزمالك يكثف التحضيرات الفنية استعدادًا لودية النجوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وركز البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية في التدريب، في إطار الاستعداد لودية النجوم المقرر لها غدًا الأحد.



وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.



ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.