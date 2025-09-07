منتخب شابات اليد يفوز على الكونغو الديمقراطية في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا

حقق منتخب الشابات لكرة اليد، الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية، في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا لشابات كرة اليد في الجزائر خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز بنتيجة 43-22 في أولى لقاءاته في البطولة القارية.

وحصلت لاعبة منتخبنا المصرى رقية ياسر على جائزة أفضل لاعبة فى مباراة منتخب مصر و الكونغو الديموقراطية.

وفيما يلي باقي مواعيد مباريات مصر في البطولة:

مصر وزامبيا الأحد الساعة 4 عصرًا.

مصر وبوركينا فاسو الإثنين الساعة 4 عصرًا.

مصر وتونس الأربعاء الساعة 6 مساءً.

مصر وكوت ديفوار الخميس الساعة 6 مساءً.

وتضم قائمة شابات كرة اليد كل من: جهاد وائل، جنة نور الدين، جيداء كامل، جودي محمد، نهى إيهاب، شهد صفي الدين، سما يامن، جنى محمود، شروق محمود، جودي وليد، سلمى أسامة، بسملة أحمد، رقية ياسر، سرمدة دعبس، ندى تامر، ملك طه، جنى ياسر، ملك عمرو.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشابات كل من حلمي مصبح المدير الفني وأحمد عبدالجواد المدرب العام ومنة الله كرم المدير الإداري وديانا يحيى أخصائي علاج طبيعي ومحمد عبدالمنعم مدرب الحراس ومحمد كمال محلل الأداء.