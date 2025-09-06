وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية يتفقد مستشفيي "صدر كوم الشقافة" و"أطفال الرمل"

تفقد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية الدكتور أحمد بحلاق، مستشفى صدر كوم الشقافة ومستشفى أطفال الرمل، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية بالأقسام المختلفة خلال الفترة المسائية.

ووجه وكيل مديرية الصحة -خلال المرور على مستشفى أطفال الرمل- بمراجعة خط سير المريض المتجه لقسم الاستقبال والطوارئ لضمان سرعة تقديم الخدمة، ومراجعة اشتراطات التجهيزات بغرف الإنعاش القلبي الرئوي وغرف الاستقبال، وتقليل مدة انتظار المرضى بقسم الاستقبال والطوارئ حال اتخاذ قرار بإيداعه في أحد الأقسام الداخلية، ومتابعة استمرار الأنشطة التدريبية لمختلف الفئات الطبية، ومراجعة السجلات الطبية والتأكيد على الالتزام بالتسجيل الطبي وسياسة التسليم والتسلم.

وطالب وكيل مديرية الصحة باستيفاء جميع البيانات مع الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بمكتب الدخول، وتحديد أماكن الكراسي المتحركة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل تقديم الخدمة، ومتابعة استمرار الأنشطة التدريبية للفئات الطبية، خاصة في الأقسام الحرجة، وتنفيذ سياسات التسليم والتسلم على مستوى جميع الفئات الطبية والتمريضية.

