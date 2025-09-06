قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي و"صوت هند رجب" يحصد جائزة الأسد الفضي
شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال غزة وخان يونس
وزير الطيران المدني: تطور نوعي فى أسطول مصر للطيران
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو في البرازيل| صور
تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ
مؤشرات أسعار الحج السياحي 1447هـ ورسوم جدية الحجز
إعلام عبري: الإمارات تهدد بالانسحاب من اتفاقيات إبراهيم إذا مضت إسرائيل في ضم الضفة الغربية
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد البوصيري|صور
تحديد جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم في دعوى تعويض ضد أحمد صلاح حسني
Roblox.. جنة الأطفال الافتراضية أم فخ التهديدات الخفية؟
بشرى سارة لـ جمهور الأهلي قبل مباراة إنبي
مارك زوكربيرج يقاضي مارك زوكربيرج بسبب المعاناة.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الطيران المدني: تطور نوعي فى أسطول مصر للطيران

وزير الطيران
وزير الطيران
عبد الخالق صلاح

وعد سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المواطنين بتغيير نوعي في شركة مصر للطيران، مشيرًا إلى انضمام 28 طائرة جديدة إلى الأسطول اعتبارًا من شهر ديسمبر.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إنه يعد المواطنين بأن يمثل مبنى الركاب 4 مصدر فخر لهم، ويضع مصر على الطريق السليم.

وأضاف: «الناس هتشوف طفرة في الطائرات، ونعمل على تجديد الكبائن وتغيير تصميم الطائرات القديمة، وأعد الناس إنهم هيشوفوا قطاع الطيران قوي وإن القطاعات فيها قصص نجاح كتير».

وأشار إلى نجاح مصر في التعامل مع أزمة إغلاق المجال الجوي العالمي، جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية، متوجهًا بالشكر إلى العاملين في الوزارة: «مصر فيها خبرات تراكمية وناس وزنها يتّاقل ذهب».

وشدد على أهمية الطيران كقطاع خدمي مهم للسياحة ونمو التجارة، إضافة إلى خدمة قطاعات أخرى داخل الدولة.

وأكمل: «إن شاء الله نكون قد المسئولية، وبلاش جلد الذات الزيادة، حتى لو في شوية طلبات زيادة فدورنا نخلي كل تجربة المسافر سهلة وسلسة».

وشدد على أن «مصر للطيران ذراع أمن قومي للدولة»، مستشهدًا بدورها في نقل المصريين من ليبيا، وإرسال المساعدات إلى سوريا، ونقل المصريين من لبنان.

واختتم تصريحاته بالقول: «أعد إن الناس تشوف مصر للطيران كل سنة مختلفة أكتر من اللي فاتت، ومع اكتمال خطة النمو ستصبح شركة عالمية».

وسأل الإعلامي عمرو أديب، سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن سبب عدم مضاهاة شركة مصر للطيران لمستوى الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الإثيوبية.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «ليه مصر للطيران مبقتش زي الخطوط الجوية التركية، ليه مبقتش زي الطيران الإثيوبي»، ليستوقفه الوزير بالقول: «لا مش للدرجة دي».

ونوه الوزير أن طائرات مصر للطيران المتوجهة إلى أوروبا أفضل من طائرات الشركات الأوروبية، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة فيها أحسن.

وعن سبب عدم مضاهاة مستوى الخطوط الجوية التركية، شدد على أن الوزارة تستهدف الارتقاء بالمنظومة بالكامل لوجود شبكات تشغيل بين المطار والشركة الوطنية.

وذكر أن مصر للطيران احتلت المركز 68 عالميًا، وحصلت على جائزة أفضل شركة طيران في إفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax العالمية المرموقة.

وأكمل: «النتائج المالية تحسنت وكذلك التصنيف العالمي نتيجة الجهد المبذول، ولا ننسى أن مصر للطيران عضو أكبر تحالف في العالم وهو (ستار إليانز)».

وزير الطيران مطارات مصر مطار القاهرة رحلات طيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان المشروع القومي للموهبة الحركية ببورسعيد

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان المشروع القومي للموهبة الحركية ببورسعيد

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات رقم (58)

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات رقم (58)| صور

اتحاد شمال إفريقيا ينظم يوما مفتوحا لمناقشة قضايا الكرة النسائية

اتحاد شمال إفريقيا ينظم يوما مفتوحا لمناقشة قضايا الكرة النسائية|صور

بالصور

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

يمنع أمراضا خطيرة ويحسن الخصوبة .. ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

التمر
التمر
التمر

تأثيرات خطيرة لإدمان الوجبات السريعة.. فكيف تتخلص منها

كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟

دخل حالة الطوارئ وطلع تانى .. كيف تنتقل عدوى جدري القرود

جدرى القرود
جدرى القرود
جدرى القرود

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد