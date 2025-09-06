وزير الطيران المدني: تطور نوعي فى أسطول مصر للطيران

وعد سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المواطنين بتغيير نوعي في شركة مصر للطيران، مشيرًا إلى انضمام 28 طائرة جديدة إلى الأسطول اعتبارًا من شهر ديسمبر.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إنه يعد المواطنين بأن يمثل مبنى الركاب 4 مصدر فخر لهم، ويضع مصر على الطريق السليم.

وأضاف: «الناس هتشوف طفرة في الطائرات، ونعمل على تجديد الكبائن وتغيير تصميم الطائرات القديمة، وأعد الناس إنهم هيشوفوا قطاع الطيران قوي وإن القطاعات فيها قصص نجاح كتير».

وأشار إلى نجاح مصر في التعامل مع أزمة إغلاق المجال الجوي العالمي، جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية، متوجهًا بالشكر إلى العاملين في الوزارة: «مصر فيها خبرات تراكمية وناس وزنها يتّاقل ذهب».

وشدد على أهمية الطيران كقطاع خدمي مهم للسياحة ونمو التجارة، إضافة إلى خدمة قطاعات أخرى داخل الدولة.

وأكمل: «إن شاء الله نكون قد المسئولية، وبلاش جلد الذات الزيادة، حتى لو في شوية طلبات زيادة فدورنا نخلي كل تجربة المسافر سهلة وسلسة».

وشدد على أن «مصر للطيران ذراع أمن قومي للدولة»، مستشهدًا بدورها في نقل المصريين من ليبيا، وإرسال المساعدات إلى سوريا، ونقل المصريين من لبنان.

واختتم تصريحاته بالقول: «أعد إن الناس تشوف مصر للطيران كل سنة مختلفة أكتر من اللي فاتت، ومع اكتمال خطة النمو ستصبح شركة عالمية».

وسأل الإعلامي عمرو أديب، سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن سبب عدم مضاهاة شركة مصر للطيران لمستوى الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الإثيوبية.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «ليه مصر للطيران مبقتش زي الخطوط الجوية التركية، ليه مبقتش زي الطيران الإثيوبي»، ليستوقفه الوزير بالقول: «لا مش للدرجة دي».

ونوه الوزير أن طائرات مصر للطيران المتوجهة إلى أوروبا أفضل من طائرات الشركات الأوروبية، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة فيها أحسن.

وعن سبب عدم مضاهاة مستوى الخطوط الجوية التركية، شدد على أن الوزارة تستهدف الارتقاء بالمنظومة بالكامل لوجود شبكات تشغيل بين المطار والشركة الوطنية.

وذكر أن مصر للطيران احتلت المركز 68 عالميًا، وحصلت على جائزة أفضل شركة طيران في إفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax العالمية المرموقة.

وأكمل: «النتائج المالية تحسنت وكذلك التصنيف العالمي نتيجة الجهد المبذول، ولا ننسى أن مصر للطيران عضو أكبر تحالف في العالم وهو (ستار إليانز)».