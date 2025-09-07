سمير كمونة: حسام حسن يتغلب على الغيرة والانتقادات ويقود الفراعنة نحو المونديال

أكد سمير كمونة، نجم الكرة المصرية، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، واجه انتقادات قوية قبل مواجهة إثيوبيا.

وقال كمونة في تصريحات مع سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: «هناك ناس يريدون تعطيل حسام حسن ولهم أهداف واضحة، وهي هدم منتخب مصر».

وأضاف: «نحن ماشيون على الطريق الصحيح، وهذا أكثر ما يعجبني في حسام حسن مع منتخب مصر، ربما العامل البدني ليس الأفضل».

وتابع: «ما يفعله حسام حسن مع منتخب مصر نجاح حتى هذه اللحظة، وأصبحنا أقرب للتأهل لكأس العالم المقبل».

واستمر: «لدينا لاعبين على أعلى مستوى، ويجب أن نحافظ على هذه المجموعة ونساعد حسام حسن في النجاح، فهو بالفعل ناجح مع الفراعنة حتى هذه اللحظة».

واختتم سمير كمونة تصريحاته قائلاً: «هناك ناس تغار من حسام حسن ولها هدف من انتقاده».