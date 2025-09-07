مواجهة تاريخية.. البرازيل تفكر في مواجهة مصر وديًا قبل كأس العالم 2026

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم دائرة اهتمامات الاتحاد البرازيلي لخوض مباراة ودية مرتقبة خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب البرازيلي لبطولة كأس العالم 2026.

وبحسب ما كشفه موقع «إستادو» البرازيلي، فإن الاتحاد المحلي لكرة القدم يخطط لإقامة مباراتين وديتين في شهر نوفمبر، على أن تكون الأولى أمام منتخب أوروبي قوي، بينما تتركز المفاوضات بشأن المباراة الثانية لمواجهة أحد المنتخبات الأفريقية البارزة.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد البرازيلي وضع قائمة مختصرة تضم أربعة منتخبات أفريقية كخيارات محتملة، وهي: مصر، المغرب، جنوب إفريقيا، وتونس، موضحًا أن المفاوضات لا تزال في مرحلة التنسيق الأولي.

ويمثل خوض منتخب مصر مواجهة ودية أمام البرازيل فرصة مثالية لاختبار عناصره أمام أحد أقوى منتخبات العالم وأكثرها خبرة على الصعيد الدولي. كما تمنح مثل هذه المواجهات اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وتساهم في رفع مستوى الاحتكاك الفني، خاصة مع اقتراب المنتخب من استكمال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أما بالنسبة للبرازيل، فيأتي اختيار منتخبات أفريقية مثل مصر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب دوريفال جونيور لتوسيع قاعدة التجارب، واختبار قدرات الفريق أمام أساليب لعب متنوعة استعدادًا للمنافسات الرسمية المقبلة.