الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أتمنى لـ «وليد» التوفيق.. سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس ترشيحه لمدير الكرة بالأهلي

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
رباب الهواري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أنه كان ضمن الأسماء المطروحة لتولي المنصب مجددًا، قبل أن يحسم النادي اختياره لصالح الكابتن وليد صلاح الدين.
 

وقال “عبدالحفيظ” في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج MBC مصر مع الإعلامي إبراهيم فايق: “كنت أحد المرشحين لشغل منصب مدير الكرة في الأهلي، لكن لم يكن هذا نصيبي، وتم اختيار الكابتن وليد صلاح الدين، الذي أحبه وأقدّره كثيرًا، وأتمنى له التوفيق في مهمته”.


 

أوضح عبدالحفيظ أنه يتعامل دومًا مع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بكل احترام ودعم كامل، معتبرًا أن تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة خطوة صائبة تصب في مصلحة الفريق.

وأضاف: “النادي الأهلي فوق الجميع، وكل قراراته تلقى مني الدعم الكامل، سواء كنت موجودًا في المنظومة أو خارجها. أرى أن اختيار وليد صلاح الدين قرار جيد، فهو يملك الخبرة والشخصية المناسبة لهذا الدور”.
 

وشدّد عبدالحفيظ على أنه سيكون دائم الدعم لزميله وليد صلاح الدين في مهمته الجديدة، مؤكدًا أن نجاح أي مسؤول داخل القلعة الحمراء هو نجاح للمنظومة بأكملها.

وتابع: “أتمنى لوليد التوفيق، وسأظل دائمًا داعمًا له ولأي قرار يخدم النادي الأهلي. الأهم هو استمرار استقرار الفريق وتحقيق البطولات”.
 

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته بالإشارة إلى أهمية خلق أدوار جديدة داخل قطاع الكرة بالنادي، خاصة منصب المنسق الذي يمكن أن يكون نقطة انطلاق للشباب لاكتساب الخبرة والاندماج تدريجيًا في العمل الإداري.


 

وقال: “أتمنى أن نرى مناصب مثل المنسق داخل القطاع، حتى لو شغلها شخص صغير في السن. هذا سيمنحه خبرة كبيرة على المدى الطويل، ويكوّن لنا كوادر مستقبلية قادرة على خدمة النادي”.


 

