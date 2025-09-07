تفاصيل وأسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 مع قرب العام الدراسي

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025، والتي تشمل طلاب المدارس والجامعات، لتسهيل التنقل بين المحطات المختلفة بأسعار مخفضة، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة لمدة 3 أشهر

350 جنيهًا لـ 4 محطات (120 رحلة ذهاب وعودة).

680 جنيهًا لـ 10 محطات.

1010 جنيهات لـ 15 محطة.

---

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة لمدة 6 أشهر

680 جنيهًا لـ 4 محطات (240 رحلة ذهاب وعودة).

1340 جنيهًا لـ 10 محطات.

2000 جنيه لـ 15 محطة.

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة لمدة 9 أشهر

1010 جنيهًا لـ 4 محطات (360 رحلة ذهاب وعودة).

2000 جنيه لـ 10 محطات.

2990 جنيهًا لـ 15 محطة.

طرق سداد قيمة الاشتراك

أوضحت الشركة أن قيمة الاشتراكات يمكن سدادها نقدًا في شباك الحجز، أو عبر تطبيق Instapay، أو من خلال الإيداع في الحساب البنكي للشركة بالبنك الأهلي المصري.

خطوات استخراج الاشتراك

الدخول على الموقع الرسمي للشركة www.brt-eg.com من 1 إلى 7 سبتمبر 2025.

تحميل وطباعة الاستمارة وتعبئتها بخط واضح.

ختم الاستمارة من الجهة التعليمية للطالب.

تسليم الاستمارة في محطة إسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة قبل 8 سبتمبر 2025.

موعد استلام الكارت

سيتم تسليم كارت الاشتراك اعتبارًا من 18 سبتمبر 2025 من نفس المحطة التي قُدمت فيها الاستمارة.