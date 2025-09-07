قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر
قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد
قافلة "زاد العزة" الـ31 تنطلق من مصر إلى غزة محملة بمواد غذائية وطبية ومياه شرب
الطبيب محمود قنيبر يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له
حماس: جهود مصرية لتثبيت وقف تصاعد العدوان في الضفة والقدس المحتلة
قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم
وقت صلاة الخسوف.. اعرف متى تبدأ ومتى تنتهي؟
البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس
التنسيق الحضاري: القاهرة الخديوية قلب العاصمة التراثي والسياحي.. والحفاظ على الهوية أولوية
طبيب ووالدة مريض.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة طوارئ مستشفى حلوان العام
مبعوث ترامب: على حماس إطلاق سراح الرهائن فورا
«الصحة» تنفذ قافلة طبية شاملة مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن منتخب مصر المحلي.. تفاصيل

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
باسنتي ناجي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي فوز منتخب مصر  المحليبن غلي منتخب تونس بنتيجة 1-0، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :منتخب مصر المحليين يفوز علي تونس 1/0 بهدف أفشة .... رأيك في المباراة ؟

وكان قد أشاد المحلل خالد بيومي، بـأداء منتخب مصر الثاني،  مع منتخب تونس، وديًا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: "أرى أن الأسماء الموجودة في منتخب مصر الثاني تمثل نخبة نجوم مصر من مختلف الأندية، وقد تم اختيارها بعناية فائقة. ومع مرور الوقت، وباهتمام من المسؤولين والجماهير، والاحتكاك، كما في لقاء تونس، أعتقد أنهم قادرون على المنافسة على كأس العرب".


وقد أكد أسامة عرابي، مهاجم الأهلي السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سيجري تغييرات كبيرة في تشكيل المنتخب أمام بوركينا فاسو في الجولة المقبلة من التصفيات.

وقال «عرابي» في تصريحات لإبراهيم نور الدين ببرنامج كورة مصر على الفضائية المصرية: "أتوقع حدوث تغييرات كبيرة في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة من التصفيات". 

وأضاف: "منتخب بوركينا فاسو أقوى من منتخبنا الأصلي بمراحل، وأتوقع أن يبدأ مصطفى محمد في الهجوم بدلًا من أسامة فيصل". 

مهيب عبد الهادي منتخب مصر للمحليين الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

المشروبات الغازية الدايت

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

بسعر باهظ.. إطلالة نسرين طافش بدبي تثير الجدل

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كارول سماحة بإطلالة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مكشوف ولافت .. ميرنا جميل بفستان شبك على البحر تثير السوشيال ميديا |شاهد

ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا جميل

بفستان منقط.. درة تخطف الأنظار بجمالها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد