تسليم الشهادات المؤمنة للدفعة الثالثة من مسابقة 30 ألف معلم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف عضو من إدارة الموارد البشرية وعضو من إدارة تنسيق التعليم الابتدائي اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر، للحضور لتسلم الشهادات المؤمنة الخاصة بمعلمي الدفعة الثالثة ب مسابقة 30 ألف معلم وذلك لتكملة مسوغات التعيين من قبل الموارد البشرية، والتوزيع على الإدارات التعليمية التابعة من قبل تنسيق التعليم الابتدائي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، استلام كشوف المقبولين الخاصة بمعلمي الدفعة الرابعة وتظلمات الدفعة الثانية (الحين استخراج الشهادات المؤمنة الخاصة بهم، وفي حالة حضور مفوض آخر لن يتم التسيلم له، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.

وعلى جانب آخر ، تفتح المدارس الدولية اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 أبوابها لإستقبال الطلاب وبدء العام الدراسي الجديد 2026 .

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 ، عقب اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، والذي انعقد مؤخراً بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

اقرأ أيضًا:

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد :

مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا

عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.

إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

العام الدراسي الجديد .. مراقبة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد ، للتأكد من مدى التزامها بالضوابط المعتمدة ، خاصةً ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية والمناهج القومية وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة على المخالفين بلا تهاون .