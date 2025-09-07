تعاون استراتيجي مرتقب.. الإنتاج الحربي تستعرض إمكانياتها أمام سفير إيطاليا

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ميكيلى كواروني سفير دولة إيطاليا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسفير الإيطالي والوفد المرافق له، مؤكدًا على علاقات التعاون القوية والممتدة تاريخيًا بين مصر وإيطاليا والتي تشهد تطورًا ملحوظًا بالفترة الحالية وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين، كما قام الوزير بإستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي يتبعها عدد (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاعًا للتدريب ومركزًا طبيًا وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية.

وأكد أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة) والتي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث التكنولوجيات، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

نحرص على الانفتاح والتعاون مع مختلف الشركات العالمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات مماثلة وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بكل ما يخص الصناعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالسعي إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى وجود شراكات تعاونية مثمرة بين شركات الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الإيطالية مثل التعاون القائم الذي يجمع بين إحدى شركات الإنتاج الحربي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة SILES for DP الإيطالية للتعاون لإنشاء عدد (6) صوامع حقلية بمحافظات المنيا والشرقية والمنوفية، وغيرها من الشركات الإيطالية سواء في المجال العسكري أو المدني.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"

وأعرب عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون الوثيق وتطلعه إلى فتح آفاق جديدة لعقد شراكات ثنائية إستراتيجية بمختلف المجالات تعود بالنفع على الجانبين، كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيــه الدعــوة للشركات الإيطالية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" والمقرر إقامته بمصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.

الشركات الإيطالية مهتمة بالاستثمار في مصر وعقد شراكات إستراتيجية مع “الإنتاج الحربي”

من جانبه أعرب ميكيلى كواروني سفير دولة إيطاليا لدى مصر عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مؤكدًا على وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات، مضيفًا أن هناك فرصًا هامة لتعزيز التعاون العسكري والمدني بين الجانبين، خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية وتصنيعية كبيرة.

عوامل تدعم جذب الاستثمارات الصناعية

وشدد أن مصر تُعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى جانب توافر الطاقة والبنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المتميزة، وهي عوامل تدعم جذب الاستثمارات الصناعية، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، مثمنًا دورها المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي ودورها في دعم وحفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.

توطين التكنولوجيات الحديثة

وأشار "كواروني" إلى اهتمام الشركات الإيطالية بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وبإعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية فى مصر.

ولفت إلى أهمية مواصلة تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وضرورة تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع، وتحديد موضوعات التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بدقة، مضيفًا أن هذه الزيارات تمثل مجالا خصبًا لعقد شراكات إستراتيجية مثمرة، خاصةً في ظل علاقات الصداقة التعاونية المتينة بين مصر وإيطاليا.