مجدي شاكر: هرم خوفو الأكبر يتوسط الكرة الأرضية بشكل كامل

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن هرم خوفو الأكبر يتوسط منطقة اليابسة للكرة الأرضية بشكل كامل، مشيرا إلى أن الهرم الأكبر هو هرم به العديد من المعجزات.

وقال مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن الصهاينة لهم إدعاءات كثيرة بأنهم هم من قاموا ببناء الأهرامات، وهي معلومات مغلوطة ولا اساس لها من الصحة.

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن ما تم اكتشافه في الهرم الاكبر من فراغات تظهر انه لازالت حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو متواجدة