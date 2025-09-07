قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة القاهرة بمستشفى الطلبة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

بدأت جامعة القاهرة برعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، استقبال الطلاب الجدد الملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026 بمستشفى الطلبة بميدان الجيزة لإجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.

بدأ الكشف الطبي على الطلاب الجدد

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد بدأ في 6 سبتمبر الجاري وينتهي يوم 30 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أن إجراء الكشف الطبي الهدف منه الوقوف على الحالة الصحية للطلاب والاطمئنان على سلامتهم، والتعرف على ما قد يصيبهم من أمراض ليتم التعامل معها، مع إنشاء ملف طبي لكل طالب لمتابعته، بما يضمن الرعاية المستمرة طوال سنوات الدراسة، مؤكدًا أن الحالات المرضية سيتم علاجها بالمجان، وفي إطار سعي جامعة القاهرة لتوفير أقصى درجات الرعاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة توفير سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم التسهيلات الممكنة، وزيادة عدد العيادات للتيسير على الطلاب والأطباء، وتخصيص أماكن مغطاة للاستقبال والانتظار، مع التشديد على الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، مؤكدًا أن الجامعة تضع صحة طلابها في مقدمة أولوياتها، وأن الكشف الطبي لا يقتصر على الفحوص الروتينية، بل يشمل تقديم التوعية الصحية والإرشادات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة خلال سنوات الدراسة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب الجدد عليهم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص https://www.medcheck.cu.edu.eg وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.

وأضاف الدكتور أحمد رجب، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جداول زمنية منظمة، بما يضمن سهولة اجرائه وتفادي التكدس، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تيسير كافة الخطوات أمام الطلاب، مع توفير الدعم والإرشاد اللازمين خلال عملية الكشف الطبي، لافتًا إلى أن الجامعة أنهت الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجُدد لإجراء الكشف الطبي عليهم، وتم تطوير آليات الكشف بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين.

ومن جهته، أوضح الدكتور شريف المنسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة يوميا من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة)، تحت إشراف الدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة، ومتابعة د.عبدالله محمود مدير العيادات الخارجية،  ود.إيهاب حلمى مدير الأقسام الداخلية، ورؤساء مختلف الأقسام وفرق الأطباء والتمريض والإدارات بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة الوسائل الرقمية والمعرفية للتسهيل على الطلاب للحصول على استمارة الكشف الطبي لمن لم يتمكن من التسجيل على الموقع.

جامعة القاهرة الطلاب الجدد الملتحقين بكليات الجامعة الكشف الطبي الوسائل الرقمية والمعرفية

