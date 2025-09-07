قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
أخبار البلد

الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمر "الوعي وركائز التنمية المستدامة" بمشاركة قيادات دينية وفكرية

الدكتور أسامة الازهري والقس أندريه زكي
الدكتور أسامة الازهري والقس أندريه زكي
ميرنا رزق

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية – منتدى حوار الثقافات، برعاية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان: "الوعي وركائز تحقيق التنمية المستدامة"، وذلك يومَي الإثنين والثلاثاء 8 و9 سبتمبر 2025.

الوعي كركيزة للتنمية المستدامة

ويشهد المؤتمر في جلسته الرئيسية مشاركة الدكتور القس أندريه زكي، إلى جانب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بينما يتولى إدارة الجلسة الإعلامي الأستاذ سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وتناقش الجلسة موضوع: "الوعي كركيزة للتنمية المستدامة: دور الأفراد والمؤسسات"، وذلك بحضور نخبة من القيادات الدينية والفكرية والبرلمانية والإعلامية.

كما يناقش المؤتمر، على مدار يومَيْه، عددًا من القضايا والمحاور الفكرية والبحثية المهمة، من بينها: "التحديات الثقافية للتنمية المستدامة"، و"دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي"، إلى جانب جلسات حوارية متخصصة يشارك فيها مفكرون وخبراء وأكاديميون، وذلك في إطار بحث سبل ترسيخ الوعي كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز إسهام المؤسسات الدينية والفكرية في دعم مسيرة التنمية.

ومن جانبها، صرّحت الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، بأن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية على ترسيخ دور الوعي كعامل محوري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إتاحة منصة للحوار تجمع صُنّاع القرار وقادة الفكر والاعلاميين والأكاديميين والشباب وممثلي المؤسسات الدينية والمدنية، بهدف صياغة رؤى مشتركة تسهم في تعزيز قيم المواطنة وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق مستقبل أفضل.

