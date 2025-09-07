الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمر "الوعي وركائز التنمية المستدامة" بمشاركة قيادات دينية وفكرية

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية – منتدى حوار الثقافات، برعاية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان: "الوعي وركائز تحقيق التنمية المستدامة"، وذلك يومَي الإثنين والثلاثاء 8 و9 سبتمبر 2025.

الوعي كركيزة للتنمية المستدامة

ويشهد المؤتمر في جلسته الرئيسية مشاركة الدكتور القس أندريه زكي، إلى جانب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بينما يتولى إدارة الجلسة الإعلامي الأستاذ سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وتناقش الجلسة موضوع: "الوعي كركيزة للتنمية المستدامة: دور الأفراد والمؤسسات"، وذلك بحضور نخبة من القيادات الدينية والفكرية والبرلمانية والإعلامية.

كما يناقش المؤتمر، على مدار يومَيْه، عددًا من القضايا والمحاور الفكرية والبحثية المهمة، من بينها: "التحديات الثقافية للتنمية المستدامة"، و"دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي"، إلى جانب جلسات حوارية متخصصة يشارك فيها مفكرون وخبراء وأكاديميون، وذلك في إطار بحث سبل ترسيخ الوعي كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز إسهام المؤسسات الدينية والفكرية في دعم مسيرة التنمية.

ومن جانبها، صرّحت الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، بأن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية على ترسيخ دور الوعي كعامل محوري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إتاحة منصة للحوار تجمع صُنّاع القرار وقادة الفكر والاعلاميين والأكاديميين والشباب وممثلي المؤسسات الدينية والمدنية، بهدف صياغة رؤى مشتركة تسهم في تعزيز قيم المواطنة وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق مستقبل أفضل.