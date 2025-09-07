ويسترن يونايتد يعتذر ويتعهد بالعودة بعد توقف النشاط

اعتذر ويسترن يونايتد، بطل الدوري الأسترالي السابق، للاعبيه وجهازه الفني بعد توقف النشاط يوم السبت، لكنه تعهد بالعودة بعد موسم من التوقف القسري بسبب مشاكله المالية المستمرة.

ولن يشارك النادي، ومقره ملبورن، والذي فاز بلقب الدوري لأول مرة عام 2022، في دوري الرجال أو السيدات في الموسم المقبل بسبب الصعوبات المالية التي أدت إلى إلغاء رخصة اللعب للنادي الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يُنظر هذا الأسبوع في استئناف على هذا القرار، الذي قُدّم بعد أن عانى النادي من صعوبات في دفع رواتب اللاعبين ورسوم سلطات الضرائب الأسترالية.

وذكر البيان: "يُقر ويسترن يونايتد بالتحديث الصادر اليوم من رابطة الدوري الأسترالي للمحترفين (APL) والذي يؤكد أن اتفاقية مشاركة النادي ستُعلق لموسم 2025-2026 من الدوري الأسترالي".

وقال النادي هذا القرار، الذي اتُخذ بالتشاور الوثيق مع رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم، يُعدّ خطوة استراتيجية ستُمكّننا من إعادة ضبط فريق ويسترن يونايتد وتهيئة نفسه لمستقبل أقوى في كرة القدم الأسترالية.

واضاف.. إلى لاعبي ومدربي وموظفي دوري الدرجة الأولى الأسترالي، نقول ببساطة وبصدق: نحن آسفون. إن حالة عدم اليقين التي واجهتموها لم تكن تستحقونها. نُدرك أن هذه فترة عصيبة للغاية."

وبهذه الخطوة، سيبدأ الموسم الجديد من دوري الرجال في 17 أكتوبر بمشاركة 12 فريقًا، بينما ستضم بطولة السيدات 11 ناديًا.

ويتيح هذا القرار للاعبي الفريقين البحث عن فرص عمل بديلة قبل إغلاق فترة التسجيل للموسم الجديد.

وبينما سيتم إيقاف تدريب الفرق الأولى للموسم القادم، ستواصل الأكاديمية عملها، وأكد نادي ويسترن يونايتد عودته إلى الدوري الأسترالي خلال 12 شهرًا.

وقال النادي: "لنكن واضحين تمامًا: هذا ليس وداعًا، ولا تراجعًا، إنه استثمار في مستقبلنا، وخطوة استباقية ستمكننا من إعادة ضبط أنفسنا والعودة بقوة.