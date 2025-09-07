قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
رياضة

ويسترن يونايتد يعتذر ويتعهد بالعودة بعد توقف النشاط

القسم الرياضي

اعتذر ويسترن يونايتد، بطل الدوري الأسترالي السابق، للاعبيه وجهازه الفني بعد توقف النشاط يوم السبت، لكنه تعهد بالعودة بعد موسم من التوقف القسري بسبب مشاكله المالية المستمرة.

ولن يشارك النادي، ومقره ملبورن، والذي فاز بلقب الدوري لأول مرة عام 2022، في دوري الرجال أو السيدات في الموسم المقبل بسبب الصعوبات المالية التي أدت إلى إلغاء رخصة اللعب للنادي الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يُنظر هذا الأسبوع في استئناف على هذا القرار، الذي قُدّم بعد أن عانى النادي من صعوبات في دفع رواتب اللاعبين ورسوم سلطات الضرائب الأسترالية.

وذكر البيان: "يُقر ويسترن يونايتد بالتحديث الصادر اليوم من رابطة الدوري الأسترالي للمحترفين (APL) والذي يؤكد أن اتفاقية مشاركة النادي ستُعلق لموسم 2025-2026 من الدوري الأسترالي".

وقال النادي هذا القرار، الذي اتُخذ بالتشاور الوثيق مع رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم، يُعدّ خطوة استراتيجية ستُمكّننا من إعادة ضبط فريق ويسترن يونايتد وتهيئة نفسه لمستقبل أقوى في كرة القدم الأسترالية.

واضاف.. إلى لاعبي ومدربي وموظفي دوري الدرجة الأولى الأسترالي، نقول ببساطة وبصدق: نحن آسفون. إن حالة عدم اليقين التي واجهتموها لم تكن تستحقونها. نُدرك أن هذه فترة عصيبة للغاية."

وبهذه الخطوة، سيبدأ الموسم الجديد من دوري الرجال في 17 أكتوبر بمشاركة 12 فريقًا، بينما ستضم بطولة السيدات 11 ناديًا.

ويتيح هذا القرار للاعبي الفريقين البحث عن فرص عمل بديلة قبل إغلاق فترة التسجيل للموسم الجديد.

وبينما سيتم إيقاف تدريب الفرق الأولى للموسم القادم، ستواصل الأكاديمية عملها، وأكد نادي ويسترن يونايتد عودته إلى الدوري الأسترالي خلال 12 شهرًا.

وقال النادي: "لنكن واضحين تمامًا: هذا ليس وداعًا، ولا تراجعًا، إنه استثمار في مستقبلنا، وخطوة استباقية ستمكننا من إعادة ضبط أنفسنا والعودة بقوة.

ويسترن يونايتد بطل الدوري الأسترالي الدوري الأسترالي للمحترفين

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

حمزة علاء

الغندور :حمزة علاء قد يعود للعب في مصر وعدم الاستمرار في البرتغال

أحمد شلبي، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو

أحمد شلبي يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل

الزمالك

شريف أشرف: الزمالك قدم أداء فني رائع أول 4 مباريات بالدوري

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

