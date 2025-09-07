‏“Bridgerton” يحصد 3 جوائز إيمي قبل الحفل الرئيسي الأسبوع المقبل

في إنجاز بارز لمسلسل الدراما التاريخية الشهير Bridgerton من إنتاج شبكة نتفليكس، حصد العمل ثلاث جوائز إيمي خلال حفل Creative Arts Emmy Awards 2025 الذي أقيم في لوس أنجلوس على مدى ليلتي 6 و7 سبتمبر، وذلك قبل الحفل الرئيسي المقرر في 14 سبتمبر الجاري.



نال فريق العمل جائزة أفضل أزياء لفترة تاريخية عن الحلقة “Into the Light”. قاد المصمم جون والتر جلاسر الثالث الفريق المبدع، إلى جانب مجموعة من المتخصصين الذين أبدعوا في تجسيد أجواء القرن التاسع عشر بلمسات بصرية مبهرة، عززت الطابع الفخم الذي يميز المسلسل.

كما فاز المسلسل بجائزة أفضل تصفيف شعر لفترة تاريخية أو فانتازيا/خيال علمي عن الحلقة “Old Friends”.



وقد أشرفت المصممة إيريكا أوكفست مع فريقها على ابتكار تسريحات شعر متقنة تمزج بين الأناقة الكلاسيكية والخيال الفني، ما منح الشخصيات إطلالة تتماشى مع روح الدراما.

أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب النجمة جولي أندروز عن أدائها الصوتي لشخصية Lady Whistledown في الحلقة “Into the Light”.



وقد استلم الممثل كريج روبنسون الجائزة بالنيابة عنها. هذا الفوز يمثل عودة لافتة لأندروز إلى منصة الإيمي، إذ يعد ثالث فوز لها بالإيمي والأول منذ عام 2005.



تشكل هذه الجوائز دفعة قوية لمسلسل Bridgerton قبيل حفل Primetime Emmy Awards المقبل، حيث يتنافس على المزيد من الجوائز في الفئات الرئيسية. وتؤكد هذه الانتصارات مكانة المسلسل كواحد من أبرز الأعمال الدرامية العالمية التي تمزج بين الرومانسية والإنتاج الفني الرفيع.