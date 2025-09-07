يزن السعيد يستعد لإحياء حفل غنائي في الأردن 20 سبتمبر

يستعد الفنان الأردني يزن السعيد لإحياء حفلاً غنائياً خلال الشهر الجاري، وتحديداً يوم 20 سبتمبر على مسرح "ذادومين" في مجمع الملك حسين بالعاصمة الأردنية عمّان.

اغاني يزن السعيد

وسيقدّم يزن خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار مسيرته، من بينها أغنيته الجديدة "في بالي" التي أطلقها هذا الصيف، إلى جانب "قمر الليالي و طال الغياب" وغيرها من الأعمال بالإضافة إلى مجموعة من الاغاني الطربية والرومانسية التي يحبها الجمهور الأردني.

حفلات يزن السعيد

وكان يزن السعيد قد شارك مؤخرًا في مهرجان بياف 2025 الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، .. وبدأ الفنان يزن السعيد مسيرته الفنية عام 2019، بعد أن أطلق أغنيته " ننسى الناس"، انتقل بعد ذلك إلى القاهرة، حيث سجّل مجموعة من الأغاني بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين المصريين، منهم سامر أبو طالب، عمر اسماعيل، مدين، عمر الشاذلي، تيام علي، مصطفى رؤوف، تيام علي، نادر نور، وطارق توكل.

وأصدر يزن إلى الآن 18 أغنية بلهجات متعددة: المصرية، اللبنانية، والعراقية. وتميّز بخط غنائي يمزج بين الاحساس الرومانسي الشرقي والروح العصرية، ومن أبرز أغانيه "طال الغياب"، "حبيبنا"، "قمر الليالي"، " في بالي"، لغيرها من الأغاني بمشواره .