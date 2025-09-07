حاكم مصرف سوريا المركزي: تعاوننا مع صندوق النقد والبنك الدولي فني فقط.. ومنحة بقيمة 170 مليون دولار لقطاع الطاقة

كشف الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن طبيعة العلاقة الحالية مع كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أن التعاون مع الجهتين يقتصر على الدعم الفني، دون أي خطط حالية للاقتراض.

وقال الحصرية، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "لم نقترض من صندوق النقد الدولي، ولا يوجد اقتراض على الطاولة في الوقت الحالي، التعاون يتم بشكل فني فقط، سواء في إصلاحات القطاع المالي أو طباعة العملة الجديدة أو تطوير أنظمة المدفوعات، حيث نشاركهم الرأي والمشورة، لكن القرار النهائي يبقى لنا، هم يساهمون في صناعة القرار، لكن لا يتخذونه".

وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي قدّمت منحة بقيمة 170 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في سوريا، مضيفًا أن صرف هذه المنحة سيبدأ مطلع عام 2026، وعلى مراحل.