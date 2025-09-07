قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حاكم مصرف سوريا المركزي: تعاوننا مع صندوق النقد والبنك الدولي فني فقط.. ومنحة بقيمة 170 مليون دولار لقطاع الطاقة

الدكتور عبدالقادر الحصرية
الدكتور عبدالقادر الحصرية
علي مكي

كشف الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن طبيعة العلاقة الحالية مع كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أن التعاون مع الجهتين يقتصر على الدعم الفني، دون أي خطط حالية للاقتراض.

وقال الحصرية، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "لم نقترض من صندوق النقد الدولي، ولا يوجد اقتراض على الطاولة في الوقت الحالي، التعاون يتم بشكل فني فقط، سواء في إصلاحات القطاع المالي أو طباعة العملة الجديدة أو تطوير أنظمة المدفوعات، حيث نشاركهم الرأي والمشورة، لكن القرار النهائي يبقى لنا، هم يساهمون في صناعة القرار، لكن لا يتخذونه".

وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي قدّمت منحة بقيمة 170 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في سوريا، مضيفًا أن صرف هذه المنحة سيبدأ مطلع عام 2026، وعلى مراحل.

حاكم مصرف سوريا سوريا البنك المركزى

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

