تطور جديد في الزمالك.. فيريرا يُصعد لاعب قطاع الناشئين لتدريبات الفريق
هنو: مسرح سيد درويش شاهد على إسهامات الإسكتدرية المميزة في الفن والثقافة
رد مفاجئ من جوميز على عرض تدريب الأهلي.. تفاصيل
انحسار مياه البحر بطور سيناء بالتزامن مع خسوف القمر |شاهد
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام
تشكيل منتخب إسبانيا أمام تركيا في تصفيات كأس العالم
ضحية حادث الفنان أحمد صلاح حسني: اتصالحت جنائيا.. لكن حقي في العربية ماخدتوش
منتخب بوركينا فاسو.. تعرف على المنافس الوحيد لمصر على تأشيرة المونديال
اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية
بعد الهجوم الروسي الضخم على أوكرانيا.. ترامب: مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا
أحمد موسى: مصر لديها ضغط استثمارات بمليارات الدولارات
ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟
حاكم مصرف سوريا عن إعادة تفعيل نظام SWIFT: العقبات القانونية زالت والتوسع مرهون بشبكة المراسلين

قال الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي إن العقبات القانونية أمام إعادة ربط سوريا بشبكة SWIFT العالمية قد أُزيلت، وأن العمل جارٍ على إنهاء التعاقد الرسمي مع الشركة المشغلة للخدمة.

وواصل، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "SWIFT يعمل حاليًا بين المصارف السورية والخارجية، كما أن مصرف سوريا المركزي في طور إنهاء التعاقد لتقديم الخدمة بشكل مباشر، عقدتُ اجتماعًا الأسبوع الماضي في دبي مع المكتب الإقليمي لـ SWIFT، والأمور تسير بشكل جيد".

إلا أن الحصرية شدد على أن الفاعلية الحقيقية للنظام مرتبطة بتوسيع شبكة البنوك المراسلة، قائلاً: "SWIFT أداة، لكن ما يفعّلها هو البنوك المراسلة، لذلك من الضروري أن تعيد المصارف السورية بناء علاقاتها مع البنوك الخارجية، وتوسّع شبكة المراسلين لضمان القدرة على تحويل الأموال من وإلى سوريا".

وأكد في هذا السياق أن المصرف المركزي يعمل على تعزيز التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال، وتحديث البنية التشريعية والمؤسساتية للقطاع المصرفي، بما يوفّر الثقة المطلوبة للمؤسسات المالية الدولية ويُمهّد الطريق لاستعادة العلاقات المصرفية الطبيعية.

