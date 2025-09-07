حاكم مصرف سوريا المركزي: دمشق محط أنظار المستثمرين بعد التحول السياسي

أكد الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن هناك اهتمام متزايد من كبرى الشركات العالمية بالاستثمار في سوريا، مشيرًا إلى أن التحول السياسي الأخير فتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد السوري.

وقال الحصرية، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "بحكم خبرتي الطويلة التي تمتد لأكثر من 25 عامًا في واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال الاستشارات والتدقيق، أستطيع أن أؤكد أن الشركات الكبرى مهتمة بسوريا، هناك حديث جدي في أوروبا والولايات المتحدة عن فرص استثمارية هائلة في دولتين تحديدًا: سوريا وأوكرانيا".

وأضاف: "ما تحقق مؤخرًا من رفع للعقوبات الأميركية هو أمر أشبه بالمعجزة، ويمثل بداية لانفتاح اقتصادي أوسع، الأميركيون مشكورون على الدعم، والأوروبيون يبدون اهتمامًا متزايدًا، كما أن الأشقاء العرب، وتحديدًا من السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وسلطنة عُمان، بجانب تركيا يبدون رغبة حقيقية في دعم الاقتصاد السوري".

وأشار الحصرية إلى أن ما حدث سياسيًا في سوريا يُعد تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، قائلاً: "سقوط النظام السابق يحمل دلالات كبيرة، قد تضاهي من حيث الأهمية سقوط جدار برلين، فهذه المرحلة مفصلية، ليس فقط لسوريا، بل لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، التي باتت تُوصف بأنها «أوروبا المرحلة القادمة» من حيث الفرص الاستثمارية".

وأوضح أن الاهتمام العربي والدولي بسوريا يعكس إدراكًا واسعًا لأهميتها الجغرافية والاقتصادية، مؤكدًا أن المستثمرين الخليجيين، خاصة من تركيا والسعودية والإمارات والكويت، باتوا في طليعة المهتمين بالانخراط في مشاريع تنموية واستراتيجية داخل سوريا.