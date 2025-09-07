وزير الرياضة يوجه بتشكيل فريق طبي متخصص لمتابعة حالة الكابتن نور الزاكي بمستشفى حميات قنا

في استجابة فورية وحرص دائم من وزارة الشباب والرياضة على أبنائها من اللاعبين، وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل فريق طبي متخصص من كبار الأساتذة والاستشاريين، بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا بالوزارة، لتولي متابعة الحالة الصحية الكابتن نور الزاكي، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، مع تسجيل ورصد المعوقات التي تواجه علاجه لسرعة العمل على تذليلها.

وعلى الفور، كلّف وزير الشباب والرياضة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا بالتواصل والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، حيث تم صباح اليوم تنظيم زيارة ميدانية للكابتن نور الزاكي داخل المستشفى للاطمئنان على حالته، والوقوف على الاحتياجات الطبية العاجلة، بما يضمن توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها تجاه اللاعبين، مشددًا على أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لتوفير كل ما يلزم من دعم طبي عاجل، حفاظًا على صحة وسلامة اللاعب.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "إن أبناءنا الرياضيين هم ثروة الوطن، وتقديم الدعم لهم في مختلف الظروف مسؤولية وطنية، ولن ندخر جهدًا في متابعة حالتهم الصحية والمعيشية وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم."

ويأتي هذا التحرك ضمن نهج وزارة الشباب والرياضة في سرعة الاستجابة للأزمات والاهتمام بكافة التفاصيل التي تضمن سلامة اللاعبين وتهيئة الظروف المثالية لهم، سواء داخل الملاعب أو خارجها.