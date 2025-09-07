قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يوجه بتشكيل فريق طبي متخصص لمتابعة حالة الكابتن نور الزاكي بمستشفى حميات قنا

الكابتن نور الزاكي
الكابتن نور الزاكي
إسلام مقلد

في استجابة فورية وحرص دائم من وزارة الشباب والرياضة على أبنائها من اللاعبين، وجّه  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل فريق طبي متخصص من كبار الأساتذة والاستشاريين، بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا بالوزارة، لتولي متابعة الحالة الصحية الكابتن نور الزاكي، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، مع تسجيل ورصد المعوقات التي تواجه علاجه لسرعة العمل على تذليلها.

وعلى الفور، كلّف وزير الشباب والرياضة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا بالتواصل والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، حيث تم صباح اليوم تنظيم زيارة ميدانية للكابتن نور الزاكي داخل المستشفى للاطمئنان على حالته، والوقوف على الاحتياجات الطبية العاجلة، بما يضمن توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها تجاه اللاعبين، مشددًا على أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لتوفير كل ما يلزم من دعم طبي عاجل، حفاظًا على صحة وسلامة اللاعب.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "إن أبناءنا الرياضيين هم ثروة الوطن، وتقديم الدعم لهم في مختلف الظروف مسؤولية وطنية، ولن ندخر جهدًا في متابعة حالتهم الصحية والمعيشية وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم."

ويأتي هذا التحرك ضمن نهج وزارة الشباب والرياضة في سرعة الاستجابة للأزمات والاهتمام بكافة التفاصيل التي تضمن سلامة اللاعبين وتهيئة الظروف المثالية لهم، سواء داخل الملاعب أو خارجها.

وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي نور الزاكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

ترشيحاتنا

كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو 2021 في مصر.. أسعار سوق المستعمل

سامسونج

صرخة من محب لأندرويد: سامسونج تفقد هويتها وهواتف S26 القادمة تبدو كنسخة من آيفون

OpenAI

OpenAI تستعد لإنتاج أول شريحة ذكاء صناعي بالتعاون مع Broadcom

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد