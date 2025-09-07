مدير مستشفيات جامعة بنها يعلّق على واقعة اقتحام الاستقبال بدراجة نارية: تصرف فردي غير مقبول

علّق الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، على واقعة اقتحام أحد المواطنين استقبال المستشفى بدراجة نارية، مؤكدًا أن ما حدث هو تصرف فردي غير مسؤول ولا يليق أن يحدث داخل أي مؤسسة طبية محترمة.

وأوضح الدخاخني، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن الحادث وقع عندما حاول أحد المواطنين إدخال مريض يعاني من حالة إعياء شديد إلى الاستقبال، لكنه فعل ذلك بطريقة غير لائقة وغير مألوفة، حيث اقتحم البوابة باستخدام دراجة نارية، مستغلًا الموقف للمرور بشكل غير قانوني.

وأشار إلى أن أفراد الأمن تعاملوا مع الموقف بسرعة وحسم، وتمكنوا من السيطرة عليه دون أن تقع أي أضرار أو تعطيل للعمل داخل المستشفى، مضيفًا: "رغم الطريقة الغريبة التي دخل بها، فإننا كفريق طبي وتمريضي قمنا بدورنا بشكل كامل، وتم استقبال المريض على الفور وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وصرف العلاج المناسب له، وغادر المستشفى دون أي مضاعفات".

وشدّد الدخاخني على أن ما حدث مرفوض تمامًا ولا يليق بمكان يقدم خدمات طبية لملايين المواطنين، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الشخص الذي اقتحم المستشفى، كما تم تحويل الموقف الأمني بالكامل للتحقيق، رغم سرعة الاستجابة من رجال الأمن.