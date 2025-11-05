موعد مباراة النصر وجوا الهندي في دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره جوا الهندي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2.

ويستهدف النصر، بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس، تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة الآسيوية والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وشهدت قائمة النصر تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم إعلان المدرب خورخي خيسيوس، عدم مشاركته للراحة.

في المقابل، يأمل جوا الهندي في انتزاع فوز ثمين من العالمي، ينعش به آماله الضعيفة في التأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة النصر وجوا والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة النصر وجوا في الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “الأول بارك”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، وقناة الكأس.



ترتيب المجموعة الثالثة:

1- النصر السعودي: 9 نقاط

2- استقلال دوشنبة: 6 نقاط

3- الزوراء العراقي: 3 نقاط

4- جوا الهندي: 0 نقاط