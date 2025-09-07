رئيس جامعة بنها عن دخول دراجة نارية استقبال المستشفى: تصرف عفوي

علق الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، على واقعة دخول مواطن استقبال مستشفى بنها الجامعي بدراجة نارية، مؤكدا أن ما حدث كان تصرفا عفويا، بعدما استغل المواطن فتح باب الاستقبال المخصص لإدخال ترولي يحمل مريضًا آخر.

وأوضح "الجيزاوي" أن المواطن كان يسعى لإنقاذ مريض في حالة صحية حرجة كان يجلس خلفه على الدراجة، مشددا في الوقت ذاته على أن مثل هذه السلوكيات غير مقبولة داخل المنشآت الطبية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المواطن تقدم باعتذار رسمي عما بدر منه، موضحا أنه كان في حالة انفعال شديد بسبب تدهور حالة ذويه.

وطالب الجيزاوي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر وتداول المعلومات، مؤكدا أن مستشفيات بنها الجامعية تستقبل نحو مليون و300 ألف مريض سنويا، وهو ما يمثل ضغطا هائلا على الأطقم الطبية والبنية التحتية، داعيا في الوقت نفسه إلى تقدير جهود الفرق الطبية والتمريضية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى.