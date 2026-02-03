تاريخ مواجهات أرسنال وتشيلسي قبل موقعة نصف نهائي كأس كاراباو

يستضيف فريق أرسنال منافسه تشيلسي اليوم على ملعب “ الإمارات” في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين"كاراباو".

وتقام مباراة أرسنال ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 الناقل الحصري لمنافسات البطولات الإنجليزية.

ويسعي ارسنال إلى حسم مواجهته الصعبة علي ملعبه أمام تشيلسي في اياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، حيث يدخل أرسنال اللقاء متمتعاً بأفضلية التقدم بنتيجة 3 /2 التي حققها في لقاء الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج، وهو ما يضع تشيلسي أمام تحدٍ كبير لتعويض هذا العجز ومحاولة خطف بطاقة التأهل للنهائي.

تاريخ مواجهات أرسنال وتشيلسي

سبق ولعب أرسنال أمام تشيلسي في 210 مباراة بمختلف البطولات وكانت الكافة تميل لجانرز بـ 85 انتصار فيما حقق البلوز الفوز في 64 مباراة وتعادلا في 61 مباراة.

سجل لاعبو أرسنال 307 هدف ووأحرز لاعبو البلوز 275 هدف

ويقدم أرسنال تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا موسماً استثنائياً، حيث لا يزال الفريق ينافس بقوة على أربع جبهات مختلفة، إذ يتربع على قمة الدوري الإنجليزي ، كما أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا في الصدارة محققا العلامة الكاملة بثمانية انتصارات متتالية، ووصل إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي، وهم الآن على مسافة قريبة من تأمين مكانه في نهائي كأس الرابطة.