أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
محافظات

جامعة بنها تشارك في سيمنار دولي لتدريب المعلمين بـ زيجيانج الصينية

إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن مشاركة الجامعة في السيمنار الدولي لتدريب المعلمين المتميزين في الدول النامية، والذي يُقام حتي 18 سبتمبر الجاري في جامعة زيجيانج الصينية

 تحت رعاية وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية ، وذلك في إطار دعم العلاقات الأكاديمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وضمن جهود جامعة بنها لتعزيز حضورها الدولي وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة.


وتمثل جامعة بنها الدكتورة صحر عبد الرحمن المدير التنفيذي للمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، ضمن وفد يضم نخبة من الخبراء والتربويين من عدة دول هي: مصر، زيمبابوي، غامبيا، كرواتيا، وأوزبكستان.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مشاركة جامعة بنها تأتي في ضوء توجهها نحو الانفتاح الدولي، وبناء جسور التعاون العلمي مع الجامعات العالمية المرموقة، سعيًا للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الدولية ، مضيفا أن السيمنار  يهدف إلى دعم وتطوير قدرات المعلمين في الدول النامية، وتعزيز التبادل التربوي والثقافي بين الصين وشركائها من دول الجنوب، وذلك في سياق مبادرة "الحزام والطريق" وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في التعليم.


من جانبها قالت الدكتورة صحر عبد الرحمن أن المشاركة في هذا البرنامج تمثل خطوة إيجابية نحو نقل التجارب التعليمية الناجحة، وتعميق الفهم المتبادل بين الثقافات، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في تطوير نظم إعداد المعلمين وتوظيف التكنولوجيا في التعليم ، لافتة أن البرنامج يتضمن عددًا من المحاضرات وورش العمل التي تتناول موضوعات مثل كفاءات المعلم في العصر الرقمي ، ونماذج تطوير التعليم في الصين ، و استراتيجيات التعليم المتعدد الثقافات


يذكر أن  الجلسة الافتتاحية شهدت كلمات ترحيبية من مسؤولي الجامعة المضيفة، إضافة إلى عرض لرؤية البرنامج وأهدافه، كما ألقى ممثلو الدول المشاركة كلمات عبّروا فيها عن تقديرهم لهذه الفرصة التعليمية المتميزة.


ويشمل البرنامج زيارات ميدانية إلى مدن صينية كبرى مثل شنغهاي وهانغتشو للاطلاع على التجارب التربوية الرائدة، والاطّلاع على نماذج التعليم الريفي في الصين.

جامعة بنها الصين تدريب المعلمين

