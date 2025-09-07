محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلاً مدارس 2025"

افتتح محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، يرافقه نائبه الدكتور محمد التوني، اليوم الأحد، معرض "أهلاً مدارس 2025"، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، أمام نادي المعلمين بمدينة الفيوم، لبيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة.



وتفقد محافظ الفيوم أقسام المعرض المختلفة، التي تشتمل على كافة مستلزمات المدارس، من ملابس وحقائب وأحذية وأدوات مدرسية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية، وبعض اللوازم المنزلية، وغيرها.



وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة، واستمرارية المعرض حتى نهاية الشهر الجاري، وتوفير المستلزمات المدرسية بالمعرض بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.



وأشار محافظ الفيوم إلى أن معارض "أهلاً مدارس" تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.



ووجه المحافظ مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، بالتوسع في إنشاء معارض "أهلاً مدارس" بجميع مراكز المحافظة، وزيادة الكميات المعروضة من السلع بها، مع المتابعة المستمرة لهذه المعارض، لخلق جو من التنافس الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

