قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يشيد بـ أداء عبد الحميد معالي.. تفاصيل

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي
باسنتي ناجي

علق الناقد عمرو الدردير علي أداء اللاعب عبد الحميد معالي نجم منتخب مصر الثاني في مباراة المنتخب أمام تونس.

وكتب عمرو الدردير:"عبد الحميد معالي احرز هدفا عالميا في مرمي النجوم وديا".

وكان قد أشاد المحلل خالد بيومي، بـأداء منتخب مصر الثاني،  مع منتخب تونس، وديًا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: "أرى أن الأسماء الموجودة في منتخب مصر الثاني تمثل نخبة نجوم مصر من مختلف الأندية، وقد تم اختيارها بعناية فائقة. ومع مرور الوقت، وباهتمام من المسؤولين والجماهير، والاحتكاك، كما في لقاء تونس، أعتقد أنهم قادرون على المنافسة على كأس العرب".


وقد أكد أسامة عرابي، مهاجم الأهلي السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سيجري تغييرات كبيرة في تشكيل المنتخب أمام بوركينا فاسو في الجولة المقبلة من التصفيات.

وقال «عرابي» في تصريحات لإبراهيم نور الدين ببرنامج كورة مصر على الفضائية المصرية: "أتوقع حدوث تغييرات كبيرة في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة من التصفيات". 

وأضاف: "منتخب بوركينا فاسو أقوى من منتخبنا الأصلي بمراحل، وأتوقع أن يبدأ مصطفى محمد في الهجوم بدلًا من أسامة فيصل". 

عبد الحميد معالي الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

حملات نظافة

حملات نظافة مكثفة حول المدارس استعدادا لاستقبال العام الجديد بكفر الشيخ.. صور

حملات تموينية متنوعة

ضبط 176 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلا مدارس

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً مدارس بتخفيضات تصل إلى 40 %

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد