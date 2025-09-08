الدردير يشيد بـ أداء عبد الحميد معالي.. تفاصيل

علق الناقد عمرو الدردير علي أداء اللاعب عبد الحميد معالي نجم منتخب مصر الثاني في مباراة المنتخب أمام تونس.

وكتب عمرو الدردير:"عبد الحميد معالي احرز هدفا عالميا في مرمي النجوم وديا".

وكان قد أشاد المحلل خالد بيومي، بـأداء منتخب مصر الثاني، مع منتخب تونس، وديًا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: "أرى أن الأسماء الموجودة في منتخب مصر الثاني تمثل نخبة نجوم مصر من مختلف الأندية، وقد تم اختيارها بعناية فائقة. ومع مرور الوقت، وباهتمام من المسؤولين والجماهير، والاحتكاك، كما في لقاء تونس، أعتقد أنهم قادرون على المنافسة على كأس العرب".



وقد أكد أسامة عرابي، مهاجم الأهلي السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سيجري تغييرات كبيرة في تشكيل المنتخب أمام بوركينا فاسو في الجولة المقبلة من التصفيات.

وقال «عرابي» في تصريحات لإبراهيم نور الدين ببرنامج كورة مصر على الفضائية المصرية: "أتوقع حدوث تغييرات كبيرة في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة من التصفيات".

وأضاف: "منتخب بوركينا فاسو أقوى من منتخبنا الأصلي بمراحل، وأتوقع أن يبدأ مصطفى محمد في الهجوم بدلًا من أسامة فيصل".