أصل الحكاية

فيتامين سي.. أكثر من مجرد وسيلة لمكافحة نزلات البرد | الفوائد والمخاطر

فيتامين سي.. أكثر من مجرد وسيلة لمكافحة نزلات البرد | الفوائد والمخاطر
فيتامين سي.. أكثر من مجرد وسيلة لمكافحة نزلات البرد | الفوائد والمخاطر
ولاء خنيزي

 فيتامين سي واحدًا من أكثر العناصر الغذائية شهرة وانتشارًا بين الناس، حيث يرتبط ى الأغلبية بتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد، غير أنّ دوره في الحفاظ على الصحة يتجاوز ذلك بكثير حيث يؤدي وظائف أساسية مثل حماية الخلايا، وبناء الأنسجة، والوقاية من أمراض مزمنة كأمراض القلب والسرطان، وفق ما تؤكده المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة.

مخاطر نقص فيتامين سي

رغم فوائده العديدة، فإن نقص فيتامين سي قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، أبرزها مرض الإسقربوط، وهو مرض نادر لكنه قد يعود للظهور في حالات سوء التغذية، ومن أعراضه: 

  • فقر الدم
  • نزيف اللثة
  • بطء التئام الجروح
  • ظهور الكدمات بسهولة.

الكمية الموصى بها يوميًا

النساء       

 75 ملليجرامًا يوميًا.

الرجال

 90 ملليجرامًا يوميًا.

النساء الحوامل

 قد يحتجن كميات أكبر لدعم صحتهن وصحة الجنين.

ولأن الجسم لا يخزن الفيتامين لفترات طويلة، فإن تناوله بشكل يومي من الطعام أو المكملات أمر ضروري للحفاظ على مستوياته الطبيعية.

فوائد فيتامين سي

 لفيتامين سي العديد من الفوائد لجسم الإنسان فلا يقتصر فقط على مقاومة نزلات البرد في الشتاء، ولكن تمتد فوائده لتمد الجسم بعناصر اساسية تحسن من الحالة الصحية للفرد ومن ابرز فوائد فيتامين سي:

تعزيز جهاز المناعة

 يساعد في محاربة العدوى الفيروسية والبكتيرية، ويدعم إنتاج الكولاجين الضروري لالتئام الجروح.

تحسين امتصاص الحديد

 يعزز امتصاص الحديد النباتي، ما يقي من فقر الدم ويدعم صحة العضلات والدماغ.

إنتاج الكولاجين ودعم الأنسجة

 يساهم في قوة العظام والمفاصل، مرونة البشرة، وصحة الأوعية الدموية.

مضاد للأكسدة

يحمي الخلايا من الجذور الحرة، ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والتهابات المفاصل.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

لا تقتصر مصادره على الحمضيات فحسب، بل يوجد أيضًا في:

الكيوي، الفراولة، الشمام، البروكلي، براعم بروكسل، السبانخ، الفلفل الحلو، الكرنب، القرنبيط، الطماطم، البطاطس، البازلاء الخضراء.

الإفراط في تناول فيتامين سي

الإفراط في تناول فيتامين سي عبر المكملات الغذائية قد يسبب أعراضًا غير مريحة مثل الغثيان، الإسهال، وتقلصات المعدة، لذا يُفضَّل الاعتماد على مصادره الطبيعية، مع اللجوء إلى المكملات فقط عند الحاجة وبإشراف طبي.



