موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يحل منتخب تونس ضيفًا على غينيا الاستوائية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتاج المنتخب التونسي بقيادة مدربه سامي الطرابسلي، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال.



ويتصدر منتخب تونس المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه نامبيا، ويحل منتخب ليبيريا ثالثًا بـ10 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية صاحب المركز الرابع.

وشهدت قائمة نسور قرطاج تواجد محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، بعد فترة من الغياب، بينما تم استبعاد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وهو القرار الذي أثار الانتباه في ظل اعتماده سابقًا بشكل متكرر ضمن الخيارات الهجومية للمنتخب.

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة تونس وغينيا الاستوائية في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “SSC2 HD” السعودية.

قواعد التأهل للمونديال



ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.