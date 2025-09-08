تدريب 10 آلاف معلم على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خلال كلمتها في احتفالية “الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية وإطلاق المرحلة الثانية” ، إن ما تحقق من إنجازات في البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ما كان ليرى النور لولا الدعم المباشر والرؤية الواضحة للدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن قيادة الوزير لعبت دورًا محوريًا في دفع هذا المشروع الوطني إلى الأمام.

وأعربت رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم عن شكرها العميق لمعلمي وموجّهي اللغة العربية ومسئولي التعليم في المديريات والإدارات التعليمية، الذين شاركوا بفاعلية في إنجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية وتنفيذه على أرض الواقع.

وأكدت رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أنه تم إعداد البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية بمشاركة خبراء ومعلمين، وكان هناك تحدى أخر وهو تدريب المعلمين على البرنامج ، مؤكدةً أنه قد تم تدريب كوادر ثم قاموا بتدريب قرابة 10 الألف معلم ثم عملوا هؤلاء المعلمين على البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية ثم كان هناك تحدى أخر وهو أولياء الأمور لأن كان هناك شريحة رافضة هذا البرنامج على أبنائهم

وقالت رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، تم توعية أولياء الأمور وتعريفهم بأهمية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية ، وهو تنمية مهارات اللغة العربية، كما تم منح مديرى المديريات التعليمية حرية وضع خطة العمل على البرنامج فكانت بعض المديريات تعمل ساعة قبل اليوم الدراسى وبعضهم بعد انتهاء اليوم الدراسي وتم تنفيذ البرنامج العلاجى على الطلاب المستهدفين.

وأكدت رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن الجهد الجماعي، وروح التعاون بين المعلمين والوزارة والشركاء، هو ما مكّن من تحقيق نتائج ملموسة في تحسين مهارات الطلاب اللغوية

وأشارت رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية ، سوف تُبنى على هذا النجاح وتستهدف توسيع نطاق الأثر وتحقيق استدامته.