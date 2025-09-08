قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
بوركينا فاسو.. قائمة مدججة بالمحترفين واستفاقة قوية قبل مواجهة مصر
اختراع العصر.. أول لقاح لعلاج السرطان يفتح باب الأمل أمام مرضي الأورام
وزير التعليم: خطة شاملة تمتد لعام 2027 لمعالجة مشكلة القراءة والكتابة
وزير الصحة يشهد تدشين 6 معدات جديدة للفرم والتعقيم في عدد من المحافظات
وزير الرياضة لـ صدى البلد: ننتظر تذكرة كأس العالم أمام بوركينا فاسو.. والفراعنه على قدر المسئولية
البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: سنقصف غزة اليوم بشكل لم يحدث من قبل
مدبولي: تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر
جيش الاحتلال يعتقل والد أحد منفذي عملية إطلاق النار في راموت بالقدس المحتلة
القبض على 5 مصريين بإيطاليا في حيازة مخدرات
رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي وسط نسب إشغال منخفضة
أفشة يخطف الأضواء في أحدث ظهور عبر إنستجرام ..شاهد

باسنتي ناجي

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد مجدي أفشة، متابعيه، عدة صور جديدة له، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أفشة في الصور من داخل الملعب رفقة عمر جابر لاعب الزمالك وذلك خلال مشاركته الاخيرة مع منتخب مصر الثاني في مواجهة نظيره التونسي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

كانت محكمة الجنح، قرّرت تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، على حكم حبسه 3 سنوات، إلى جلسة 27 سبتمبر لنظر طلب رد هيئة المحكمة.

كما قررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في القضية نفسها 3 سنوات، وذلك لتغيبه عن حضور جلسة الاستئناف، فيما تغيب دفاع المتهم عن الحضور، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق.

وسبق أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أول درجة، بحبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على اللاعب محمد مجدي أفشة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

كانت نيابة التجمع قد قررت إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامه بالنصب على مجدي أفشة.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب محمد مجدي أفشة في الواقعة، حيث اتهم رجل الأعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح مجدي أفشة أمام جهات التحقيق أنه سلّم المتهم مبلغًا ماليًا نظير شراء سيارة له من الخارج، إلا أن الأخير ماطل في تنفيذ الاتفاق لعدة أشهر.

