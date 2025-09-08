لجنة مراجعة برنامج نواب 2025..المستقلين الجدد يبدأ خطوات جادة لتحديث رؤيته الانتخابية

أعلن حزب المستقلين الجدد تشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء القانونيين والنواب السابقين، لمراجعة البرنامج الانتخابي لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025 ، وذلك في إطار الاستعداد المبكر والدقيق لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل برؤية واقعية ومسؤولة.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن اللجنة لا تقتصر مهامها على مراجعة الصياغات أو التدقيق الفني فحسب، بل تتضمن أيضًا اقتراح تعديلات جوهرية تضمن اتساق البرنامج مع الدور التشريعي والرقابي الحقيقي لمجلس النواب، وتلبي تطلعات المواطنين في المرحلة المقبلة.

وأوضح "عناني" أن اللجنة تعمل وفق جدول زمني واضح، ومن المقرر أن تنهي عملها خلال أيام قليلة، على أن يتم عرض البرنامج المُراجع على الهيئة العليا للحزب لاعتماده بشكل نهائي، مؤكدًا التزام جميع مرشحي الحزب بالبرنامج المعتمد كوثيقة ملزمة تعكس هوية الحزب وتوجهاته.

من جانبه، أوضح الدكتور حمدي بداط، القيادي بالحزب، أن البرنامج الانتخابي للحزب يرتكز على أولويات المواطن البسيط، ويتناول بشكل مباشر المشكلات اليومية التي تواجه شرائح واسعة من المجتمع، مع طرح حلول واقعية وقابلة للتنفيذ من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة.

وشدد "بداط" على أن البرنامج يمثل عقدًا سياسيًا وأخلاقيًا بين الحزب وناخبيه، وسيكون أحد أدوات التقييم للأداء النيابي لمرشحي الحزب بعد فوزهم بالمقاعد البرلمانية.

وأكد حزب المستقلين الجدد في ختام بيانه، أن الاستعداد للانتخابات لا يقتصر على الترشح، بل يبدأ من بناء رؤية سياسية تشريعية تعكس نبض الشارع وتستشرف احتياجات الوطن في السنوات المقبلة.