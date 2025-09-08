بن رمضان بديلا.. تشكيل تونس أمام غينيا الاستوائية بتصفيات المونديال

أعلن سامي الطرابسي، مدرب منتخب تونس، التشكيل الأساسي لمواجهة غينيا الاستوائية، اليوم الإثنين، في تمام الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويجلس محمد علي بن رمضان، نجم النادي الأهلي، على مقاعد بدلاء نسور قرطاج أمام غينيا بيساو.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

أيمن دحمان - يان فاليري - مرتضى بن وناس - ديلان برون - منتصر الطالب- عيسى العيدوني - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري - الياس العاشوري - الياس سعد - حازم المستوري.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه ناميبيا، ويحل منتخب ليبيريا ثالثًا بـ10 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية صاحب المركز الرابع.

ويحتاج المنتخب التونسي بقيادة مدربه سامي الطرابسلي، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال.