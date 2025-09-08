الهيئة الوطنية للصحافة تناقش المشاكل المالية والإدارية والطباعية بالمؤسسات الصحفية القومية

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة مساء اليوم ( الاثنين ) جلساتها المتوالية في سياق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق لتطوير المحتوي الصحفي في المؤسسات الصحفية القومية ، باجتماع موسع مع رؤساء مجالس الادارات الصحفية ، و مديري العموم ( في القطاعات المالية والطباعية والتسويقية والتوزيع ) لدراسة المشاكل المالية والادارية التي تواجه المؤسسات وبحث سبل حلها كجزء أساسي وفاعل في خارطة الطريق . وحضر الاجتماع من الهيئة حمدى رزق وعمرو الخياط وأسامة أبو باشا و دكتور سامح محروس أعضاء الهيئة والأستاذة مروه السيسي أمين عام الهيئة ودكتور أحمد مختار مستشار الهيئة للاستثمارات والأستاذ وليد عبّد العزيز .

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، أن اجتماع رؤساء مجالس الادارات، ومديري العموم في المؤسسات الصحفية القومية ، من الأهمية للمشاركة في وضع خارطة الطريق وعرض رؤيتهم لتطوير الرسالة الصحفية ولمسئوليتهم عن مستوي انتاج الإصدارات ، وتوزيعها وتسويقها إلكترونيا، وورقيا .

وأضاف أن هدف الاجتماع تشخيص الوضع الراهن مالياً وإدارياً وطباعياً وتوزيعياً ، واقتراح البدائل، والكلفة المادية للوجستيات المطلوبة لإحداث النقلة المطلوبة في المحتوي .

حضر الاجتماع رؤساء مجالس إدارات ، ومديري العموم في مؤسسات الأهرام ، والجمهورية ، وأخبار اليوم ، روزاليوسف، والهلال ، ودار لمعارف ، ووكالة أنباء الشرق الأوسط ،كما تم تشكيل ثلاث لجان فرعية في الماليات ، و التوزيع ، والمطابع ، لدراسة النواحي المالية والطباعية والتوزيع بالمؤسسات الصحفية القومية وعرض التوصيات على الهيئة لتضمينها في الدراسة المطلوبة تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس ، وتعليمات السيد رئيس الوزراء .