الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البلشي: الصحافة الناقدة جزء من قوة الدولة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين دورها ممتد في دعم المهنةمنذ المؤتمر العام، وانطلاقًا من الإحساس العميق بأوضاع الصحافة والأزمات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بصناعة الصحافة أو المناخ العام أو غياب الدعم الكافي، مشددًا  على أن تجاوز هذه التحديات لن يتحقق إلا بتكاتف كافة الأطراف ورسم خارطة طريق مشتركة للخروج من أزمات الصحافة المصرية.

وأوضح «البلشي» خلال كلمته بالجلسة التي دعت إليها النقابة لمناقشة خارطة طريق لتطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، أن النقاشات التي أطلقتها مؤخرًا، منفتحة مع كافة الدعوات التي أطلقتها الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية والهيئة الوطنية للصحافة، تأتي امتدادًا لمخرجات المؤتمر العام، مشيرة إلى أن النقابة ستظل المظلة الجامعة لكل أشكال العمل الصحفي، سواء الورقي أو الإلكتروني، مع متابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.

وأكد أن لا صحافة بدون مناخ حر، ولا صحافة بدون حرية إصدار وتداول المعلومات”، لافتًا إلى  أن قدرة الصحافة على الحركة باتت مسألة عاجلة تتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية المنظمة للعمل الصحفي.


وجدد دعوته لضرورة إصدار  قانون  حرية تداول المعلومات، مع التشديد على ضرورة إصدار قانون منع  الحبس في قضايا النشر، مؤكدًا أن الصحافة الناقدة للدولة هي جزء من قوتها وليست خصمًا لها، وتخلق نوع من التوازن في المجتمع.

وأشار خالد البلشي إلى أن الاستجابة لجلسة اليوم كانت جيدة، مؤكدًا أنها ستتطور في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تخرج بمجموعة من الإجراءات والتوصيات التي يمكن البناء عليها لتجاوز أزمات المهنة وتعزيز أوضاع الصحافة المصرية.

خالد البلشي خارطة طريق أزمات الصحافة المصرية خارطة طريق لتطوير المحتوى الصحفي والإعلامي

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

