حاجة لله ! ... تمثال « فلاحة مصرية » كملكة فراولة يثير جدلا بمدينة القصاصين بالإسماعيلية

أثار تمثال للفلاحة مصرية في مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سرقة الفراولة من التمثال الموجود في دوران الكوبري العلوي بمنطقة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، ويطلق علية بتمثال ' ملكة الفراولة ' والذي يعبر عن فلاحة الفراولة التي تحمل مأساة حقيقية وتعب في حصد الفراولة.

وأطلق بعض رواد الفيس بوك علي التمثال أنه تمثال للتسول وليس الفراولة خاصة وأن الصور المتداولة يظهر فيه تمثال لسيدة تمد يديها أمامها في مشهد غير مفهوم.



وكان تمثال الفراولة قد وضع في دوران الكوبري العلوي بمدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية كنصب تذكاري تكريماً للسيدات الذين يعملون في مزارع الفراولة وتم تصميمة وابداع الفنان ' رائد جلال ' فنان تشكيلي بالإسماعيلية.