نائب رئيس حزب المؤتمر: مشاركة مصر في قمة البريكس تعزز حضورها الإقليمي والدولي

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية للبريكس والتي عقدت اليوم عبر الوسائل الافتراضية، لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس” بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع، وذلك لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية تمثل رسالة واضحة بأن مصر تتحرك بخطى واثقة نحو ترسيخ حضورها الدولي والإقليمي، من خلال الانخراط في التكتلات الصاعدة التي أصبحت شريكا رئيسيا في صياغة التوازنات الجديدة على الساحة العالمية مشيرا إلى أن وجود مصر في هذا المحفل لم يقتصر على طرح رؤيتها للتعاون الاقتصادي، بل حمل أيضا بعدا سياسيا وإنسانيا مهما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية حاضرة

وأوضح فرحات أن إدراج ملف فلسطين في خطاب مصر على منبر البريكس يعكس إصرار القاهرة على إبقاء هذه القضية حاضرة في أجندة القوى الدولية، في مواجهة محاولات تهميشها أو فرض أمر واقع يكرس الاحتلال فمصر ترى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في غزة والضفة يهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل منظومة الأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يضاعف من أهمية تحركها الدبلوماسي المتواصل.

إدانة العدوان على غزة

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر لا تكتفي بإدانة العدوان أو رفض التهجير، بل تطرح بدائل عملية، مثل خطتها لإعادة إعمار غزة، ومبادراتها لعقد مؤتمر دولي لحشد التمويل والدعم، وهو ما يؤكد دورها كدولة قائدة تتحمل مسئولياتها تجاه محيطها العربي لافتا إلى أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والذي ظهر جليا في القمة، يعكس وعيا سياسيا بأن هذه القضية هي بوابة السلام العادل في الشرق الأوسط، وأن تجاهلها أو الالتفاف عليها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب والصراعات، بينما الحل العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد لضمان استقرار حقيقي ودائم.