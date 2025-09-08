خبير إستراتيجي: أي محاولة لاقتحام غزة ستكون مستحيلة عسكريا

أكد العميد دكتور طارق العكاري، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الاقتصاد العسكري، أن إسرائيل تواجه أزمة داخلية غير مسبوقة، وأن نتنياهو يعد من أكثر القادة الإسرائيليين تسببًا في انقسام المجتمع.

وقال طارق العكاري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن أي محاولة لاقتحام غزة ستكون مستحيلة عسكريا، لما تتطلبه من قدرات ضخمة لن ينجح الجيش الإسرائيلي في توفيرها.

وتابع الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الاقتصاد العسكري، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن بدء هجوم بري على غزة ليست سوى "هلاوس"، مؤكدا أن نتنياهو يروج لتصريحات إعلامية استهلاكية في ظل عجزه عن تحقيق أي انتصار إستراتيجي.